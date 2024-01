KMSY – NEW ORLEANS INTL XP12 von VERTICALSIM veröffentlicht

Am gestrigen Tage veröffentlichte der Entwickler VERTICALSIM den New Orleans International Airport für den XP12. Der Louis Armstrong International ist der wichtigste Verkehrsflughafen für den Großraum New Orleans und den Südosten Louisianas, und hat so auch seinen Platzt in den Xplane12 gefunden. Die ersten Vorschaubilder sehen bis auf ein paar erste Mängel sehr vielversprechend aus und ein Preis von 17,84 € ist auch nicht zu hoch angesetzt im Gegensatz zu anderen Developern. Wer den Flughafen erwerben möchte, kann dies über die SimMarket Website tun. Das SAM-PLUGIN ist erforderlich.