Just Flight veröffentlicht Palma de Mallorca

Just Flight hat den beliebten Palma de Mallorca Airport (ICAO: LEPA) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht und damit eine Alternative zu der bereits im Januar 2021 erschienenen Szenerie von JustSim geschaffen.

Just Flight hat mit einem neuen Entwicklungsteam gearbeitet, das sich aus echten Piloten zusammensetzt, die von Palma de Mallorca aus operieren, so dass dies ein leidenschaftliches Projekt für sie war. Die Szenerie enthält über 300 detaillierte Gebäude und Strukturen, PBR-Texturen, benutzerdefinierte Bodenmarkierungen, korrigierte ILS für alle Start- und Landebahnen, animierte Hangartore, Nachtbeleuchtung und ein akkurates Gesamtlayout in Bezug auf Parkpositionen, Gates und Rollwege. Weitere Features sind benutzerdefinierte Fluggastbrücken und ein funktionierendes Visual Guiding Docking System.

Der Flughafen Palma de Mallorca ist das wichtigste Tor zur Insel Mallorca in Spanien, einem der beliebtesten Sommerreiseziele in Europa. Er ist nach Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat der drittgrößte Flughafen Spaniens.

Features:



Über 300 selbst erstellte Gebäude und 3D-Objekte

PBR-Texturierung für alle wichtigen Gebäude

Hochdetaillierte Gebäude mit Innenräumen, wo anwendbar

Benutzerdefinierte Bodentexturen einschließlich benutzerdefinierter Bodenmarkierungen für Rollwege, Vorfelder und umliegende Straßen

Bedeutende Gebäude und Objekte in der Nähe des Flughafens und auf den Anflugrouten

Korrigiertes ILS für alle Landebahnen

Animierte Hangartüren

Animierte Aufzüge und Rolltreppen (am Haupteingang)

Benutzerdefinierte Fluggastbrücken

Funktionierendes VDGS (Visual Guiding Docking System)

Realistische Nachtbeleuchtung

Präzise Parkpositionen und Rollwege, einschließlich der Allgemeinen Luftfahrt

Präzise Bodenabfertigungsfahrzeuge

Der Flughafen ist mit Hunderten von zusätzlichen statischen Rampenfahrzeugen, Gepäckcontainern, Bussen und vielen anderen Objekten ausgestattet

Getestet und optimiert für leistungsschwächere PCs

Die Szenerie gibt es ab sofort über die Website von Just Flight für 18,95€ zu erweben.