Just Flight: Neue Screens der Klassiker

Schon wieder neue Screenshots: Just Flight zeigt die Außenansichten der kommenden 747 Classic und des Airbus A300. Auch wenn die Screenshots sicher die Kauflust vieler potenzieller Kunden anregen soll, ein Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Mehr Infos, Diskussion und Screenshots gibt es wie so oft bei Just Flights Facebook-Auftritt.