Just Flight Fokker: So hört sie sich an

Auf Twitter hat Just Flight ein kleines Video-Preview zur kommenden Foker F28 Fellowship veröffentlicht. Auch wenn dieses Video hauptsächlich einen Eindruck vom Sound geben soll, sind auch das Außenmodell und Fahrwerksanimationen zu sehen. Den Twitter-Post findet ihr hier.

Here's a quick video of our Fokker F28 that's currently in development, demonstrating the custom engine sounds and showing off the PBR textures too.

P3D version, XPlane version also planned. pic.twitter.com/p8mtUqII6M

— Just Flight (@JustFlight) March 6, 2020