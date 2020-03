Vom 3D-Scanner in den Sim

Für das Jahr 2020 haben Eagle Dynamics ja bereits einiges angekündigt. Jetzt erklären die Entwickler in ihrem wöchentlichen Newsletter, dass sie auch die Menschen-Modelle anpassen wollen. Dafür nutzen die Entwickler ein 3D-Scan verfahren, das Eigenschaften und Oberflächenbeschaffenheit von Armen und Beinen direkt in 3D-Desing-Programme übertragen soll. In einem kurzen Video zeigen die Macher, wie der 3D-Scan in der Praxis aussieht. Den kompletten – diesmal eher kurz gehaltenen – Newsletter- und Infopost findet ihr hier.