Just Flight F28 Professional für MSFS jetzt bei simMarket erhältlich

Der britische Entwickler Just Flight hat sein neuestes Flugzeug für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht – die Fokker F28 Fellowship. Die Regionaljets der Baureihen F28-1000 bis F28-4000 können ab jetzt bei simMarket erworben werden.

Die F28 von Just Flight wurde nach umfangreichen Recherchen und Fotografien einer realen F28 sehr detailgetreu nachgebaut. Alle vier Varianten des Kurzstreckenjets sind enthalten. Die Modelle verfügen über akkurate 4K- und 8K-Texturen und realistische Animationen wie flexible Tragflächen und detailliert simulierte Systeme.

Auch die Cockpits wurden bis ins kleinste Detail nachgebildet. Alle Schalter, Regler und Anzeigen sind voll funktionsfähig. Zusätzlich gibt es eine begehbare Kabine und Galley. Die Avionik entspricht dem realen Vorbild und umfasst u.a. ein GPWS, Wetterradar und GPS.

Die Flight Dynamics und Leistungsdaten basieren auf den Angaben der echten F28. Effekte wie Rauch und Kondensstreifen sorgen für höchsten Realismus. Ein umfangreiches Soundpaket rundet das Erlebnis ab.

Just Flight liefert die F28 mit über 250 Seiten Handbüchern sowie Online-Tutorials aus. Liveries bekannter Airlines sind ebenfalls an Bord. Alles in allem eine sehr detailverliebte und authentische Simulation dieses Klassikers der Regionalfliegerei. Wer eine realistische und fordernde Kurzstrecken-Crew-Simulation sucht, sollte sich die F28 von Just Flight bei simMarket nicht entgehen lassen!

Von JayDee gibt es dieses Video Preview: