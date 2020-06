Just Flight 747 mit TFDi TrueGlass und RealLight

Just Flight hört nicht auf mit den Previews: Jetzt zeigen die Entwickler neue Innenshots der 747 Classic mit eingebautem TrueGlass und RealLight von TFDi. Der Jumbo soll bald im Prepar3D4 und Prepar3D5 an den Start gehen – wann? Hoffentlich bald: “Dev working still progressing steadily as we reach the final stages”, schreiben die Entwickler auf Twitter.