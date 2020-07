Ironsim: Kalymnos (LGKY) erschienen

Vor kurzem angekündigt, jetzt erschienen: Ironsim bringt jetzt eine Umsetzung des Flughplatzes Kalymnos (LGKY) in den Prepar3D (V4/V5). Der kleinen nationale Flugplatz befindet sich auf einen Hochplateu auf der bergigen, griechischen Insel Kalymnos. Für 16 Euro gibt es die Szenerie jetzt zum Download.

Features:

➢4K Textures for Buildings

➢PBR Ground Polygon Materials

➢Custom Photoreal with Modified Mesh

➢SODE Windsock

➢Dynamic Lights

➢Custom Taxiway signs

➢Volumetric Grass & Bushes

➢Custom Airport Vehicles

➢Custom Taxiway lights

➢Island Photoreal Coverage with Custom Autogen