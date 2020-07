JustSim: Alanya (LTFG) und Düsseldorf (EDDL) für P3D5 erschienen

Andrei Bakanaov alias JustSim hat die Szenerien von Alanya und Düsseldorf für den P3D5 angepasst.

Das Update für Alanya erhalten Besitzerinnen und Besitzer der P3D4-Version kostenlos, bei Düsseldorf verlangt JustSim allerdings einen Update-Obulus von 6 Euro. Die Updates können wie gewohnt über das Kundenkonto im Simmarket bezogen werden.

Die neuen Features für Alanya:

– Afcad`s navdata was fix and modification for last charts

– Terrain was compatible for last updates by ORBX global addons

– GSX settings was made for current afcad