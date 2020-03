[Interview] FS Nordic Conference 2020 mit Mathijs Kok, Produktmanager Aerosoft

Einer der immer über alle aktuellen Veröffentlichungen bescheid weiß: Mathijs Kok, Produktmanager bei Aerosoft hat uns ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen. Er geht auf Fragen in der Produktentwicklung ein und lässt uns in die Zukunftspläne von Aerosoft hinblicken. Vielen Dank Mathijs für das Interview, welches in englischer Sprache gehalten wurde.

Ihr könnt es, wie gewohnt heute Abend um 20:00 Uhr als Premiere live auf unserem YouTube Kanal unter diesem Link aufrufen. Viel Spaß!