INI erneut an der Westküste der USA vertreten: KPSP für MSFS im Anflug.

Knapp 2 Wochen nach der Veröffentlichung von iniBuilds Southampton, für den Microsoft Flight Simulator bringt iniBuilds mal wieder eine klasse Szenerie auf dem Markt. Jetzt ist wieder die Westküste der USA an der Reihe. IniBuilds hat nun KPSP (Internationaler Flughafen von Palm Springs) in Angriff genommen. Der renommierte Entwickler liefert wieder ein “top notch” Produkt, in einer unglaublichen Qualität. Das Team des Entwicklers leistete beste Arbeit, und lieferte ein klasse Umsetzung.

Der Flughafen

Der Flughafen KPSP von IniBuilds ist umwerfend. Eine nahezu so detaillierte Umsetzung sieht man wenig in einer so kurzen Zeit von den meisten Entwicklern. Viele hochwertige Produkte in der Kürze der Zeit bringt Inibuilds. Der Flughafen besitzt alle wichtigen Gebäude und Details. Ein ausmodelliertes Terminal gehört zu den iniBuilds Standards. Außerdem wurde ein klasse Erlebnis bei diesem Flughafen geschaffen. Zudem besitzt das Terminal custom Jetways und viele weitere Details. Ein hoch detailliertes Groud-Layout wurde für diesen Flughafen geschaffen. Die Bodentexturen sehen umwerfend aus.

Die Umgebung

Die Umgebung wird von den Developern nicht vernachlässigt. Über den kompletten Bereich vor dem Flughafen sind sämtliche Details verteilt. Dazu gehört ein komplett ausmodellierter Parkplatz sowie ausmodellierte Palmen und Menschen. Der Flughafen lebt! Man fühlt sich, als wäre man selber in diesem Moment an dem Flughafen. Zudem wurden weitere Details eingebaut. Der lokale Windpark wurde komplett in die umfassende Umsetzung des Flughafens KPSP integriert. IniBuilds achtet auf jedes so kleine Details, was einen Flug zu den Flughäfen des renommierten Entwicklers immer wieder aufregend macht.

Zusammenfassung/ Informationen

Zusammenfassend ist zu sagen, dass IniBuilds mal wieder ein klasse Produkt liefern wird. Bis zu Release müssen wir uns noch ein bisschen Gedulden. Die Szenerie soll am 20. Oktober erscheinen und die ersten Livestreams sollen ums 2 Tage vorher am 18. Oktober erreichen. Zu kaufen ist der Flughafen für einen Preis von 14,99 GBP exkl. MwSt.

Trailer