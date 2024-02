In den 60ern gab es hier sogar Großflugtage: EDWO Osnabrück-Atterheide

Spezialist für Kleinflugplätze SPINOZA bringt uns heute EDWO Osnabrück-Atterheide für den MSFS.

Der Flugplatz Osnabrück-Atterheide befindet sich im Osnabrücker Stadtteil Atter, etwa 1,5 Kilometer südöstlich vom Ortskern des Dorfes Atter und 6 Kilometer nordwestlich von Osnabrücks Innenstadt.

Bereits ab 1912 wurde das Gelände in der Atterheide von Flugpionieren für Starts genutzt. In den 1920er Jahren kamen die Segelflieger des Osnabrücker Vereins für Luftfahrt hinzu. Nach Schließung des ursprünglichen Flugplatzes in Haste wurde die Nutzung in Atterheide ab 1955 stärker auf den Motorflugbetrieb ausgeweitet.

Offiziell eröffnet wurde der Flugplatz Osnabrück-Atterheide im Jahr 1959 vom neu gegründeten Aero-Club Osnabrück. Er betreibt den Flugplatz bis heute.

Die 800 Meter lange asphaltierte Start- und Landebahn verläuft in Ost-West-Richtung. Es handelt sich um einen Verkehrslandeplatz, der der Allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung stehen muss.

Jährlich finden etwa 10.000 Flugbewegungen statt. Neben einer Flugschule beherbergt der Flugplatz auch einen Gastronomiebetrieb. Der weitere Ausbau erfolgte überwiegend in Eigenleistung durch die Vereinsmitglieder des Aero-Clubs.

In den 1960er Jahren fanden größere Veranstaltungen auf dem Flugplatz statt, bei denen Kunstflieger, Fallschirmspringer und sogar Düsenflugzeuge ihre Manöver vor Publikum zeigten. Um die Flugshows zu verfolgen kamen bis zu 40.000 Zuschauer.

Zu bekommen bei simMarket für €17,84.