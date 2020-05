Honeycomb: Airbus Throttle Pack angekündigt

Honeycomb Aeronautical haben ein neues Produkt angekündigt: Mit einem Aufsatz für den Bravo Throttle Quadrant bekommen jetzt Airbus-Fans den passenden Throttle. Der Throttle Aufsatz soll vom 318 bis 380 alle Flugzeuge beidenen können, kommt mit einem Autothrottle Disconnect-Button und Hebeln für Flaps und Speedbrakes. Der Flap-Hebel hat einen funktionierenden Lock Release-Funktion, und auch die Thrustreversers sollen wie im echten Airbus funktionieren. Allerdings fällt das Throttle Pack deutlich kleiner als sein reales Vorbild aus. In einem Video bei den Kollegen von FSElite kann man den Aufsatz schon in Aktion sehen. Das Throttle Pack soll für 80 Euro zu haben sein, wenn trotzt Corona alles glatt läuft, ist der Release auf Oktober 2020 angesetzt, so Honeycomb. Mehr Infos gibt es bei Honeycomb auf Facebook oder bei FSElite.