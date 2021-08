Hier ist das FS MAGAZIN 5/2021

Das FS MAGAZIN 5/2021 wurde den Abonnenten bereits gedruckt und als PDF zugestellt. Am Donnerstag, den 5. August 2021 beginnt der “normale” Verkauf. Der erfolgt mit gedruckten Ausgaben via Aerosoft www.aerosoft.com, dem Aviation Megastore www.aviationmegastore.com, United Kiosk www.united-kiosk.com und dem Verlag – Bestellungen an leserservice@fsmagazin.de werden gerne entgegen genommen. simMarket www.simmarket.com bietet PDFs an. Wie United Kiosk, wo – wie beim Verlag – auch günstige Abos abgeschlossen werden können. Der Verkauf in der Fläche bleibt eingestellt…



Hier ein Inhaltsauszug – lange nicht mehr gab es so viele verschiedene Themen in einem Heft wie in diesem:

Editorial

Diesmal wird “personalisierte Werbung” und “Abhängigkeit und Diktat” thematisiert. Wie so oft geht es dabei um “Überwachungskapitalisten” und diesmal darum, wie sie Regeln und Informationsversorgung einseitig nach ihrem Gutdünken ändern.

Kommentar

Unter dem Titel “Jedem das Seine” beleuchtet Rainer Pecksen die Skepsis vieler Flugsimulanten, sich mit dem Neuen zu beschäftigen.

Kurzmeldungen

Wir haben etwas gegen “Cookie-Belästigung” gefunden, informieren über Neuheiten vom “aeroworxaholic” Mark Foti, informieren über die Einstellung des “Urgesteins” Internet Explorer durch Microsoft, sind ein “aufgeblasenes Flugzeug” geflogen, geben Tipps, wenn der MSFS nicht mehr startet und stellen kurz die PA-28R Arrow III/IV von Just Flight vor. Dann geht es um SoFlys “A Guide to Flight Simulator: Extended Edition” und die virtuelle Hausmesse “NextSim21” von Aerosoft, die neuen “Bushebel” von Honeycomb für deren Bravo Throttle Quadranten sowie um einiges weitere…

Szenerien

Wie begeben uns zur “Wiege des Segelflugs”, auf die Wasserkuppe für MSFS. Dann wird es französisch, denn wir erkunden einen Teil des Landes per “Airport France Pack 1” von France VFR, schauen uns im französischen Baskenland um, genauer am Flughafen von Biarritz und unternehmen die “Tour de Altiports” mit vier spannenden “Garagen”-Flugplätzen in den französischen Alpen.

Flugzeuge

Thomas Stemmer stellt uns die Fortschritte der Airbusse A320 und A321 von Flightsim Labs einschließlich der Sharklet-Versionen (SL) vor. Frank Schmidt findet, dass die 180 EVO von Milviz für den P3D alles, außer gewöhnlich ist. Hans-Joachim Marks feiert 50 Jahre PA-34T Seneca V – per virtueller Darbietung von Carenado. Dr. Mario Donick stuft die Cessna L-19 Bird Dog von Black Box Simulations (mittlerweile) als fast vollendet ein und Harald Kainz findet die FG-1D Corsair von Milviz “ganz schön geknickt”. Schließlich hat sich Urs Zwyssig in die A32NX von flybywire gesetzt: IFR for free – und wie…

Hubschrauber

Berufshubschrauber-Pilot Thomas Glaudo ist fasziniert von der Bell 47-G2 von Flyinside und konstatiert bezüglich der A135 von der Hype Performance Group, dass aller Anfang schwer ist.

Vegetation

Erstmals wurde diese neue Rubrik notwendig, denn es geht um die Bäume und Sträucher von Bijan Habashi, die er als “Four Season Pack” anbietet. David Marx meint, dass es nicht perfekt sein kann – wegen des MSFS…

Prepar3D

Wolfgang Schön schildert seine Erfahrungen mit dem P3D v5.2, die erst mit dem Hotfix 1 zu einem Happy End werden konnten.

World of Aircraft: Glider Simulator

“Auf leisen Sohlen durch die Luft” hat der ehemalige Segelflieger Falk Scherber seine Review zum neuen Segelflugsimulator von Aerosoft genannt. Das Fazit fällt zwiespältig aus…

Hardware

Frank Schmidt hat eine Profi-CDU von Flightdeck Solutions aus Kanada. Diese kostet zwar einiges – hat aber gute Werte…

Military

Sebastian Benner präsentiert DCS World 2.7 mit bedeutenden Erweiterungen, Änderungen und Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion. Ein “Must Have” für alle virtuellen Kampfpiloten.

X-Plane 11

“Für X-Plane schon ganz gut… Szenerien von Axonos” ist der Beitrag zu den Angeboten des neuen Labels aus Fernost betitelt. Die sind insgesamt gut, lassen aber die letzten Konsequenzen vermissen. Dr. Daniel Schaad fliegt mit iniBuilds A300 Beluga ST, dem Wal, nach Hamburg. Ingo Voigt hat sich die 146 Professional, die Jumbolinos für den X-Planes von Just Flight und Thranda, angesehen und Dr. Mario Donick wiederum bekam im zweiten und letzten Teil von “Historische Navigation” (garantierte) Ohrenschmerzen beim Ausprobieren der Low Range Navigation.

Downloads zum FS MAGAZIN 5/2021

Linkliste:

https://fsmagazin.de/download/FSM5_2021Linkliste.pdf

MSFS startet nicht mehr – Lösungvorschlag:

https://fsmagazin.de/download/MSFSstartetnichtmehr.pdf

FS MAGAZIN-Liveries:

A32NX

https://fsmagazin.de/download/MSFS-Liveries/FSMA32NX.7z

H135

https://fsmagazin.de/download/H135_FSM.7z

Ausblick auf das FS MAGAZIN 6/2021

Nach derzeitigem Stand stellen wir SzenerieKUNST für den P3D v5 vor und die DC-6 Cloudmaster von PMDG für den MSFS. Dazu werden sich Betrachtungen zu den Szenerien von NZA gesellen – und selbstverständlich noch etliches mehr.

Redaktionsschluss

20. August 2021

Anzeigenschluss

10. September 2021