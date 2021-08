Gaya Simulations meldet sich zu Wort

“We are working hard those days. […]” lässt Gaya in einem Post auf Facebook verlauten. Alle Flughäfen, die auf der Roadmap angekündigt sind, sollen sich in einem hervorragenden Bearbeitungszustand befinden und eine eine Qualität haben, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das ist ja mal ein Statement. Zudem arbeiten die Kollegen an den World Updates 6 (Deutschland-Österreich-Schweiz), wo sie den Flughafen Lübeck, St. Gallen-Altenrhein und Klagenfurt sowie alle POIs erstellen.

Bis dahin gibt es die Bilder von Lugano (work in progress).