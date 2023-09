Headwind Simulations’ Neueste Alpha: v0.5-alpha.10

Headwind Simulations hat gerade eine neue Alpha-Version ihres Addons A330neo A339X veröffentlicht, das die neuesten Entwicklungsänderungen des A32NX Core auf den A339X bringt. Dieses Update zielt darauf ab, Realismus und Leistung des Addons zu verbessern, während auch einige Fehler behoben und Funktionen implementiert werden, die näher an den A330-Systemen liegen.

Überarbeitung des Triebwerks: Wechsel zu Trent Engine Data

Eine der bedeutenden Änderungen in diesem Update ist der Übergang von Leap Engine Data zu Trent Engine Data. Headwind Simulations ist bestrebt, das A330neo Addon so realistisch wie möglich zu gestalten, und dieser Wechsel zu Trent Engine Data ist ein Schritt in diese Richtung. Obwohl der Übergang noch in Bearbeitung ist, wird er einen stärkeren Fokus auf den Kraftstoffverbrauch legen und den Parameter Engine N3 einführen. Diese Änderung zielt darauf ab, das Addon enger an die tatsächlichen A330-Systeme anzupassen.

Änderungsübersicht für v0.5-alpha.10

Das neueste Update, v0.5-alpha.10, enthält verschiedene Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und neue Funktionen. Hier sind einige der bemerkenswerten Änderungen:

Behebung des Ablaufs für das Bemalungspaket in Staging-Builds.

Verbesserung der Lesbarkeit von Textaufklebern im Cockpit.

Behebung eines Problems mit der Anzeige der Anzeigenleuchte im MCDU.

Soundkorrekturen wurden implementiert.

Die Station-Deklination für Radials verwendet jetzt die richtigen Werte.

Behebung der APU-Bleed-Druckanzeige auf dem SD (System Display).

Anpassung der Größe von Schubtrimmmeldungen auf dem PFD (Primary Flight Display).

Verschiedene Korrekturen und Verbesserungen im Payload-Modul, einschließlich Workarounds für defekte GSX-Turnarounds und Busaussteigeverfahren.

Neugestaltung der flyPad OS 3.2 Throttle-Konfiguration.

Fortsetzung der zweiten Phase der Rost-Verbesserungen für Payload, Airframe und Fuel Module.

Hinzufügen eines eigenständigen A330 FADEC (Full Authority Digital Engine Control) basierend auf Trent Engine Data.

Einführung von Klimaanlagenfehlern im Addon.

Implementierung von mehrfachem Gate-Boarding in flyPad OS 3.2, wenn mehrere Gates verfügbar sind.

Wiedereinschalten der FBW (Fly-By-Wire)-Geräusche bei Verwendung von GSX (Ground Services X).

Verbesserung der Effizienz der Sitzplatzkartenaktualisierung im EFB (Electronic Flight Bag).

Hinzufügen von F-Einheiten zur Cond/CRZ-Seite für Kabinentemperaturen auf dem SD.

Dein Feedback ist wichtig

Headwind Simulations schätzt das Feedback der Benutzer sehr und betrachtet es als unschätzbar auf ihrem Weg der kontinuierlichen Verbesserung. Sie ermutigen die Benutzer, ihre Gedanken, Vorschläge und etwaige Probleme, die sie mit dem A330neo A339X Addon haben, zu teilen. Durch aktive Einbindung in die Community strebt Headwind Simulations an, ihr Produkt zu verfeinern und eine noch immersivere und realistischere Erfahrung für virtuelle Piloten zu bieten.