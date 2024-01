Für Content Creators: Neue Kamera-Stream-Deck-Profile für den FlyByWire A320 auf MSFS

Das Unternehmen Flight Panels hat eine neue Stream-Deck-Profile Reihe für Microsoft Flight Simulator vorgestellt. Die sogenannten “AeroLens Pro Camera”-Profile bieten Piloten und Content Creators umfangreiche Möglichkeiten zur Kamerasteuerung, los geht es mit einen Profil für die FlyByWire A320.

Mit den AeroLens Pro Camera-Profilen lassen sich über das Logitech Stream Deck schnell und einfach verschiedene Cockpit- und Instrumentenkameras sowie Showcase-Ansichten aufrufen. Insgesamt 19 Showcase-Kameras ermöglichen es, spektakuläre Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln einzufangen. Darüber hinaus gibt es Tools zur individuellen Einrichtung von 10 benutzerdefinierten Kamerapositionen.

Die Profile bieten auch Zusatzfunktionen wie Zoom-Steuerung für Cockpit- und Drohnenkameras sowie direkte Kontrolle über Tageszeit und Wetter im Spiel. Ein TrackIR-Schalter ist ebenfalls integriert. Mit den integrierten Drohnensteuerungsfunktionen lassen sich perfekte Luftaufnahmen erstellen.

Laut Anbieter Flight Panels werden die Produkte regelmäßig aktualisiert. So sollen neue Features, Funktionen und Fehlerbehebungen kostenlos für die Nutzer bereitgestellt werden. Die AeroLens Pro Camera-Profile richten sich in erster Linie an Piloten, Content Creator und Streamer, die im Microsoft Flight Simulator höchste visuelle Qualität bei ihren Videos und Streams erzielen möchten.

Das neue Produkt von Flight Panels ist ab sofort für 22,61 Euro auf SimMarket erhältlich. Voraussetzung sind Microsoft Flight Simulator 2020, ein Logitech Stream Deck XL oder iPad Stream Deck sowie das FlyByWire A320 für den MSFS.