FSHUD in ‚einigen Wochen‘ in Version 1.3

In einem Beitrag in seinen Forum hat der Entwickler von FSHud durchblicken lassen was in der neuen Version 1.3 zu erwarten ist, und das ist eine Menge:

ATC-Verhaltensänderungen

Die Anwendung unterstützt jetzt vollständig die Verkehrstrennung – in der Luft und am Boden.

Am Boden – Anweisungen zum Halten der Rollposition und zum Folgen des Flugzeugs werden entsprechend ausgegeben.

In der Luft – zur Separation und Konfliktvermeidung – werden Vectoring- und Geschwindigkeitsanweisungen an Benutzer und AI-Verkehrsflugzeuge auf gleicher Ebene gegeben. Am Boden – Anweisungen zum Halten der Rollposition und zum Folgen des Flugzeugs werden entsprechend ausgegeben. Integrierte Go-around-Fähigkeit.

Verbesserte, realistischere Landebahnauswahl entsprechend der Flughafenumgebung.

Zum Beispiel würden auf KLAX die Landebahnen 24R/06L und 25L/07R immer für Landungen und 24L/06R und 25R/07L für Starts verwendet. Verbessertes Verhalten der ATC-Kontrollstationen an den Grenzen.

Verbesserte Höhenfreigaben durch Vermeidung von kurzen Segmentierungsfreigaben.

Beispiel: Bei der Flugfreigabe wird die anfängliche Steigflughöhe mit realistischeren Faktoren berechnet, so dass eine viel größere Höhe erreicht wird. Das Gleiche gilt für den Sinkflug. Verbessertes Vectoring beim Anflug/Abflug, falls erforderlich.

Zum Beispiel: In Fällen, in denen Vectoring Teil der SID/STAR-Verfahren ist, ist es jetzt verfügbar und wird bei Bedarf angewendet. Geschwindigkeitsanweisungen für die Trennung wurden hinzugefügt.

User Flight Experience

Die Start- und Landebahnen sowie die Verfahren für den Abflug und die Ankunft ändern sich jetzt und werden sowohl während als auch vor dem Flug angepasst,

je nach Umgebungsbedingungen wie Wetter und Priorität des Rollens zur Startbahn.

Es gibt auch die Möglichkeit, den Flugplanungsbildschirm der Anwendung zu überspringen, wenn ein Flug aus SimBrief importiert wird.

Die Anwendung passt die Start- und Landebahnen und Verfahren automatisch an die Umgebung an.

Die Möglichkeit, die Start- und Landebahn bzw. das Verfahren zu ändern, wurde verbessert, indem Änderungen vom Flugmenü aus auf jeder Ebene möglich sind.

Stimmen

In dieser Version werden Verbesserungen bei den Stimmen und der Phraseologie erwartet.

Genauere Informationen werden später bereitgestellt.

AI Traffic

Das Verhalten des KI-Verkehrs wurde korrigiert, wodurch größere Probleme mit verschwindenden Flugzeugen und Teleportation bei der Landung (für MSFS) behoben wurden. Verbesserte Menge an nicht-parkendem Verkehr und Verkehrsinjektionszeit.

Stabilität der Anwendung

Geringere CPU-Auslastung der Anwendung – die Anwendung benötigt nur etwa 5-10 % der CPU (je nach ausgewählter Menge des KI-Datenverkehrs).

Zur Verdeutlichung: Die Anwendung muss den KI-Verkehr in Echtzeit steuern – daher ist eine CPU-Auslastung erforderlich.

Darüber hinaus soll in den weiteren Updates zu V1.3 die Möglichkeit der Verwendung von MSFS Marketplace verschlüsselte Szenerie, da im Moment FSHud keine Möglichkeit hat diese auszulesen und stattdessen ein Standard Modell des Flughafens nutzt. MSFS bietet jetzt jedoch eine API, die dieses Problem vollständig umgeht.

Die Nutzung dieser neuen API ist für eine der nächsten Versionen von Version 1.3 geplant.

Für Version 1.4 ist sind sogar Verbesserungen der Anwendungsfenster und Unterstützung für VR geplant.