Frankfurt EDDF: Aerosoft zeigt ein (sehr kleines) Video

Wir müssen mit wenig leben wenn es sich um Information über Aerosoft’s kommende Frankfurt EDDF Szenerie für den MSFS handelt, wir berichteten.

Heute wurde auf Aerosoft’s dezidierten Website ein 28-sekündiges Video veröffentlicht, und nur das, mehr Worte ausser: “We’re proud to present to you the first few clips from Frankfurt Airport!” konnten wir nicht finden. Das Video allerdings ist ein Augenschmaus das, das einiges Interieur, unter anderen den Bahnhof unterhalb des Airports und Fassaden zeigt.