VFR mit Rotorblättern: Helikopter Operationen im MSFS unter die Lupe genommen

Neben unzähligen Fixed-Wing Luftfahrtzeugen von VFR bis hin zu IFR Rating werden Helikopter im MSFS immer beliebter. In den letzten Tagen wurden mehrere Helikopter auf Flightsim.to veröffentlicht und Hype Performance Group (HPG) ist schon seit den ersten Anfängen mit Helikopter im MSFS mit dabei. Nach einigen Rundflügen in der Stadt seines Vertrauens kann es dann doch recht schnell langweilig werden. Wir nehmen heute mal alle verschiedenen Kategorien vom Helifliegen unter die Lupe.

H145 von HPG

Das Fluggerät

Asobo, Hype Performance Groupe oder diverse kleine Entwickler bringen die Hubschrauber gekonnt in den MSFS. Unterscheiden tun sich die Hubschrauber natürlich vom Typ, aber auch von der Aufbereitung im Simulator. Sobald man den richtigen Copter für sich gefunden hat, kann es losgehen in den Dschungel der Free- und Payware Produkte.

Flugplätze & Helipads

Vom Helipad, über umliegende Städte, bis hin zu Einsätzen für Luftrettung oder Transporte von Gütern sind hochwertige Szenerien gerne gesehen. Besonders wichtig sind diese, wenn man in einem Gebiet tief fliegen muss, oder gar landen will. In der Kategorie Helipads auf Flightsim.to wird man doch recht schnell fündig, jedoch fehlt noch einiges an Szenerie. Für Rettungsflüge von Christoph oder Einsatzflüge der Bundespolizei reicht das Angebot recht weit, zumindest in Deutschland.

Ein Schlaraffenland für alle DRF und ADAC Liebhaber ist die Einsatzwelt in Nordbayern. Sie bietet alle wichtigen Helipads von Krankenhäusern über die Bundespolizeistaffel in Bayreuth, bis hin zur ADAC-Zentrale des Christoph 20. Detaillierte Nachstellungen von Unfällen sind mit ein paar Librariers in ganz Nordbayern zu finden. Etwa 30 verschiedene Einsätze kann man derzeit anfliegen – weitere sind geplant.

Neben dem für einen selbst am besten passendem Arbeitsbereich in der Helikopterwelt, gehört natürlich auch die perfekte und gründliche Ausbildung in einer qualifizierten Flugschule. Einer der bekanntesten militärischen Flugschulen für Helikopter weltweit befindet sich im niedersächsischen Bückeburg. Vor Ort befindet sich unzählige Abstellplätze für Helikopter, Flugzeuge und militärische Fahrzeuge. Nachgebaut wurde der Heeresflugplatz vom User Medevac71, der nicht nur den Flughafen nachgebildet hat, sondern auch 14 anliegende Trainingsplätze, Helipads und Flugplätze. Die täglichen Aktivitäten der Bundeswehr können über Flightradar24 oder ADS-B Exchange besichtigt werden.

Wahrzeichen & Städte

Einmal die Hauptstadt Englands von oben sehen, oder nur die Heimatstadt. Das sind Wünsche von vielen Touristen und Einwohner. Ohne passende Szenerie geht als virtueller Pilot von Rundflügen natürlich nichts. Passend dafür sind auf Flightsim.to viele Städte, Wahrzeichen und markante Orte zu finden. Einige Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue sind schon von Haus aus ordentlich modelliert und brauchen deshalb kein extra Mod. Eine Liste mit allen Wahrzeichen, die im MSFS nachgebildet sind, findet man hier.