FlyByWire Simulations: Einflussreiche Innovationen im Flugsimulator 2020

FlyByWire, eine Organisation, die sich der Entwicklung von Open-Source-Flugsimulationssoftware verschrieben hat, ist in der Gemeinschaft der Microsoft Flight Simulator 2020-Nutzer ein bekannter Name. In einem ausführlichen Gespräch mit Yanis Abt und Jack Plumb, das auf virtualsky.ivao.aero veröffentlicht wurde, enthüllte das Team einige beeindruckende Errungenschaften und Zukunftsvisionen.

Gegründet durch einen schlichten Reddit-Post von Will Pine, besser bekannt als Iceman auf Discord, ist FlyByWire mittlerweile auf über 190 Mitwirkende auf GitHub angewachsen, unterstützt von einem Kernteam von etwa 60 Mitgliedern. Die Organisation zählt ausschließlich auf Freiwillige, die ihre Zeit und ihr Talent in Entwicklung, Design, soziale Medien, Dokumentation und Diskord-Management investieren.

Im Laufe der letzten drei Jahre hat FlyByWire mit der A32NX-Entwicklung Maßstäbe gesetzt und trotz starker Konkurrenz beeindruckende drei Millionen Downloads erreicht. Ihr Engagement für realistische Flugsimulationen wird durch eine wachsende Liste von Piloten und Ingenieuren unterstützt, die zur weiteren Verfeinerung der Fluggeräte beitragen.

Die Entwicklung des eigenen Autopiloten und eines umfassenden Flugmanagementsystems (FMS) steht stellvertretend für das Engagement des Teams, ein möglichst realitätsnahes Flugerlebnis zu bieten. Die Detailtreue erstreckt sich von der komplexen Hydraulik bis hin zur Elektrik, wobei sogar das Lichtverhalten an die Spannungsversorgung angepasst wird.

Mit dem flyPadOS 3 präsentiert FlyByWire eine völlig überarbeitete Version ihres Electronic Flight Bag (EFB), das nun in über 30 Sprachen verfügbar ist. Dieses Engagement für Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit ist ein Novum in der Geschichte der Flugsimulation.

Trotz der breiten Palette an sichtbaren Verbesserungen gibt es zahlreiche kleinere, aber bedeutende Aspekte, die dem Benutzer vielleicht nicht sofort auffallen. Dazu gehören die physikalisch basierten Hydrauliksysteme, die so realitätsnah sind, dass sie sogar bei Defekten realistische Verhaltensweisen der Flugzeugsteuerung simulieren.

FlyByWire investiert auch kräftig in das neue A32NX-Modell und gibt an, dass sie erhebliche Zeit und finanzielle Ressourcen in Referenzmaterialien investiert haben, um ein genaues Modell des Cockpits und der Außenseite zu schaffen. Änderungen am Livery-Modell werden ebenfalls erwartet, was zu einer höheren Qualität und detailreicheren Nachbildungen führen wird.

Die Zusammenarbeit mit IVAO zeigt sich auch in der Integration des Audiosystems, das es ermöglichen wird, die Lautstärke von IVAO-Kommunikation direkt über das Audio-Kontrollpanel zu steuern. Dies ist nur ein Teil der kontinuierlichen Bemühungen, die Interaktionen mit der IVAO und die Immersion im Flugsimulator zu vertiefen.

FlyByWire setzt seinen beeindruckenden Flug im Bereich der Flugsimulation fort und verspricht, die virtuelle Luftfahrt mit der bevorstehenden Veröffentlichung des A380X-Modells in neue Höhen zu führen. Fans und Enthusiasten können gespannt bleiben und die Entwicklung auf dem FlyByWire YouTube-Kanal verfolgen.

Dies ist eine Zusammenfassung eines Originalartikels das kürzlich bei IVAO erschienen ist.