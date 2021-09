Erster Eindruck: DACH, das World Update 6 im MSFS

MSFS Updates werden mit Hoffen und mit Bangen erwartet… klappen Download und Installation? Was wird zerschossen? Funktioniert der Simulator besser? Und wie sieht er danach aus? Beim World Update 6 bekamen endlich Deutschland, Schweiz und Österreich ein Facelift. Ist es gelungen?

Schon fünf mal haben ASOBO und Microsoft geübt, die Simulatorwelt wesentlich upzudaten und mit neuen Inhalten sowie verbesserten Funktionen auszustatten. Mittlerweile hat das Üben auch bei den Usern bewirkt, dass das komplizierte Ritual (Community Ordner umbenennen, Xbox App starten, ggf. updaten; dann Store starten und MSFS updaten, dann den MSFS starten und Updates ziehen lassen, dann im Inhaltsmanager weitere Updates ziehen…und Inhalt des Community Ordners zurückschieben) einigermaßen sitzt. Warum so kompliziert? Vielleicht liegt es am französischen Stil, Asobo sitzt im schönen Bordeaux, dort spricht man die Zahl 99 so aus: “vierzwanzigneunzehn” (und für 98, 97, 96…hört sich das nicht besser an). Mich wundern die Schnörkel an französischer Ingenieurskunst also kein wenig. Auch das relativ späte DACH-Update nach Japan, USA, UK, Frankreich, Skandinavien wundert mich nicht – sitzen in D-A-CH doch die anspruchsvollsten Nutzer, bei vielen davon verderben Patzer den Spaß an der Simulation. Gut, dass Asobo also erstmal an anderen Gegenden geübt hat, bevor sie sich an DACH herantrauen. Und wie ist es geworden?

Zuerst fiel schon auf, wie fluffig das World Update 6 sich installiert – zackige Downloadzeiten, keine Aufhänger, keine Schleifen. Das kannte man von früheren Updates leider ganz anders, die enorm, Zeit, Geduld, Bandbreite kosteten und die manchmal sogar Simulatorinhalte (z.B. das Logbuch) unwiederbringlich zerschossen. Auch unangenehme Nebenwirkungen (Spikes in der Landschaft, Ruckler im Ablauf, Dysfunktionen) habe ich diesmal keine festgestellt. Beim sechsten Mal also endlich mal ein “funktionierendes Update”… da fällt ein Stein vom Herzen.

Und wie sieht es aus? Verbessertes Höhenmodell…neue photogrammetische Städte, neue Airports, POIs, insgesamt verbesserte Darstellung in D-A-CH. Für einen ersten Eindruck habe ich mir gut bekannte Gebiete abgeflogen, und dabei gleich mal Justflights Piper Arrow ausprobiert (dazu mehr in einem anderen Beitrag).

Basel

Start auf meiner Heimatbasis LFSB (hier besprochen) und ein erster Blick auf das neu photogrammetische Basel. Das Panorama kommt schon mal gut… der Überflug über bekannte Schauplätze (Autobahnzoll, Badischer Bahnhof, Rheinbrücken, Ufer, Altstadt) macht das Herz froh: “genau so sieht das aus”… der Eindruck ist stimmig. Ein wenig kreisen über Basels schönen Ecken (Münster, Rathausplatz, Barfüsserplatz) und bekannten Anlaufpunkten (Bahnhof SBB, Markthalle, Kleinbasel) …und ich kann mir mit breitem Grinsen am Ohrläppchen kauen. Selbst mein im Sommer 2019 öfter in der Gasstraße geparktes Auto ist dokumentiert… die Baustelle gegenüber und auch der Zustand am Bau des “Roche-Tower II” passen genau in diese Zeit. Der speziellen Anatomie Basels mit der Chemieindustrie und den besonderen Hochhäusern (Roche-Tower, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Lonza…) wurde die Autogenkunst vorher so gar nicht gerecht. Die Freeware-Version von 3D-Basel enthielt Fehler, die die Framerate fast einfroren. Mit Asobos Basel wurde “mein” MSFS also viel besser, auch wenn die Gebäude und Brücken aus der Nähe natürlich ungenau werden, Fehler enthalten. Im MSFS simuliert man aber Flüge, keine Bus-, Taxi- oder Fahrradfahrten. Allenfalls bei Helikoptereinsätzen in der Innenstadt wird es dann optisch zu wellig, und die Gebäude wirken im Schatten viel zu dunkel.

Ich fliege den Rhein aufwärts Richtung Osten, passiere Schaffhausen und inspiziere die Umsetzung des berühmten Rheinfalls (und das ist kein Reinfall), und weiter über die Reichenau nach Konstanz, auch neu im Club der photogrammetischen Städte. Unterwegs bricht mir die Nachladung der Landschaft extrem ein, eine Weile fliege ich über Texturmatsch wie anno FS 98, da hatten die Microsoft Server wohl einen Schluckauf (meine Bandbreite war unverändert). Leider geschieht das bei den Probeflügen noch öfter an diesem Tag.

Konstanz

Konstanz, “umgeben von Ausland und Wasser”, ist das Tor zum Bodensee – mit uriger Altstadt, Hafen, und einem Flugplatz (EDTZ), von dem ich in einer Piper in den 2010er Jahren gelegentlich zu Rundflügen über Bodensee und Alpen mitgenommen wurde. Aus der Entfernung und auch noch im Überflug entzückt das Dächerwirrwarr der Altstadtgassen, ausgerechnet zum See hin macht die Photogrammetrie aber schwere Fehler: der neugotische Bahnhof von 1863 ist 3D-Matsch, ebenso die Schiffe im Hafen. Konzil, Hafenmeisterei (empfehlenswerte Gastronomie!) und Lagergebäude sind OK, aber der Hafen selbst (mit der berühmten Imperia-Statue) ist eine optische Katastrophe. Auch die Brücke am Konstanzer Trichter und die beeindruckende “Seefront” von Petershausen sind verhunzt … eher dekronstuktivistische Kunst, als Landschaftsdarstellung. Das kennt man so auch – weniger dramatisch – von MSFS-Zürich, mit Wasser-Land-Übergängen ist Asobos 3D-Umsetzung leider überfordert. Wenigstens der Hochschulcampus im Stadtteil Paradies ist einigermaßen gut getroffen – hier nahm der Flightsim Konstanz seinen Anfang, der heute am Flugplatz steht (www.flightsim-konstanz.de), ein Projekt zur Technikbegeisterung für Studierende und Schüler. Die heute so unscheinbare Graspiste EDTZ ist übrigens der älteste Verkehrslandeplatz Deutschlands und war zu Tante-Ju-Zeiten ein wichtiger Linienflugplatz der Lufthansa mit Verbindungen nach Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart.

Bis auf den Hafen kommt Konstanz aber gut und authentisch rüber… solange man in der Luft bleibt. Auch der Übergang ins schweizerische (Autogen-)Kreuzlingen ist vertretbar. Ich fliege weiter den Bodensee entlang nach Osten, um mir LSZR, Altenrhein, anzusehen, einen vom ASOBO-Team gestalteten Flugplatz in wunderschöner Lage für Flüge am See oder in die Alpen.

LSZR – Flugplatz Altenrhein

Dieser kleine Platz macht wirklich Spaß im MSFS … einmal die Lage, aber auch die Umsetzung von Asobo, denn die erreicht mittlere Payware Qualität. Die Hauptgebäude sind stimmig, liebevolle Details vermitteln Atmosphäre, die Einbettung in den Gewerbepark am südlichen Ende ist sehr gelungen – weil der mit seinen interessanten Anlagen auch mitgestaltet wurde. Die über dem Apron thronende Uhr zeigt die Simulatorzeit in Altenrhein an, das habe ich noch nicht erlebt im Simulator. Nervig sind die doppelten Taxiwaysigns und dass der AI-Flugbetrieb hier mit A320 absolviert wird, das ist absolut unrealistisch. Linienflüge mit E170 und E190 mit People’s gehen von hier nach Wien und an Sommerdestinationen am Mittelmeer (und früher mal der kürzeste Linienflug der Welt über nach den See nach Friedrichshafen – EDNY- als Zwischenstopp auf dem Weg nach Düsseldorf), aber Airbusse sind hier total überdimensioniert. Das tut der Freude aber nicht allzuviel Abbruch, denn von LSZR aus sind viele viele Gute-Laune-Routen möglich, und das zufriedene Lächeln beginnt schon am Flugplatz selbst.

Alpen – Säntis, Churfürsten, Walensee, Vierwaldstätter See, Berner Oberland

Von Altenrhein aus fliegen wir über Sankt Gallen zum Säntis und dann weiter einige Alpen-Highlights ab, um die versprochene Verbesserung der Landschaftsdarstellung zu prüfen, insbesondere Höhendaten. Die Alpen sahen (im Gegensatz zu anderen Hochgebirgen im MSFS) schon etwas glattgeschliffen aus: sanfte Kurven statt schroffer Grate und spitzer Gipfel.

Die Piper arbeitet sich über dem Appenzeller Land in die Höhe (hier sind weiße Flecken in der Landschaft, vermutlich Wolkenweiß von Luftbildern, das nicht retuschiert wurde, um den Thuner See hat Asobo das jetzt nachgearbeitet), passiert St.Gallen und hat beim Säntis gut 7.000 Fuß Höhe gewonnen. Die Felsgrate sind scharf, die Gipfel schroff, die Abhänge mit Halden und Fissuren haben wirklich Profil, Kanten sind auch Kanten – das sieht super aus! Die Gebäude auf dem Säntisgipfel entsprechen nicht 1:1 der Realität, aber sie sind annehmbar repräsentiert. Uns zieht es ohnehin zu Höherem. Südwärts geht es zunächst zum Walensee, dabei die Churfürsten kreuzend, und jaaaa… so macht der Überflug Spaß, sie sind um Einiges erkennbarer, als in der vorherigen Version!

Jetzt nach rechts auf 270 Grad eindrehen und dann steigen, um auf 12.500 Fuß zu kommen, ich will die Piper über das Jungfraujoch bekommen! Über Glarner und Schwyzer Alpen hinweg steuere ich den Vierwaldstätter See an, an dessen Ufer auf der Rütliwiese sich die Ur-Eidgenossen 1307 gegen die Habsburger Herrschaft verschworen. Wunderschön, wie das Profil der großen Landschaft sich jetzt im Sonnenlicht des späten Nachmittags zeigt. Asobos Höhenmodell at its best! Betrüblich ist nur, dass die Server stottern, es gibt immer mal wieder Nachladeprobleme und Texturmatsch, wie weiland beim FSX. Schade! Wenn aber die crispen Texturen und das scharfe Höhenmodell funktionieren… geradezu ein VFR-Orgasmus!

Und dann sind wir am Höhepunkt … auf 12.500 Fuß bei Eiger, Mönch, Jungfrau. Die hier wilde, weltbekannte Landschaft hat an Detailschärfe gewonnen, Vergleichsbilder der eher “rundgelutschten” Profile von vorher gibt es hier. Asobo hat die Aussichts- und Erlebnisplattform hierher auf das Jungfraujoch gestellt, das ganze Panorama wirkt majestätischer und immersiver. Top of the top sagen die Schweizer Werbepoeten zu diesem Platz, und auch beim VFR-Flugsimulieren ist kaum eine Steigerung vorstellbar.

Über das Lauterbrunnen-Tal, Interlaken, den Thuner See geht es im sanften Sinkflug nach Bern, wo der aufregende Trip im Frieden eines sonnigen Sommerabends zu Ende geht.

Schwarzwald

Freiburg ist als Autogenstadt gar nicht zu ertragen, weswegen ich mir die während des Corona-Lockdowns entstandene 3d-Freeware des Akaflieg (“Akademische Fliegergruppe Freiburg”) bei Flightsim.to heruntergeladen habe. Damit lässt sich die Erkundung des Schwarzwalds stilecht starten … und schon in den ersten Minuten nach dem Takeoff von EDTF fällt das Freiburger Münster ins Auge… neben der Akaflieg-Version (die wirklichkeitsgetreuer aussieht) eben auch eine gedoppelte, viel hellere, von Asobo gebaute Version. Kirchen kommen im Autogen leider gar nicht vor (außer in Frankreich nach dem einschlägigen World Update) – D, A und CH sind im MSFS fast gänzlich gottlose Gegenden. Außer da, wo Asobo eine Kirche spendiert, und diese hier …nunja… die Maße stimmen, aber die Farbgebung so gar nicht.

Das neue Höhenmodell richtet in der südlichen Freiburger Altstadt zwar ein paar Schäden an, aber sonst wirken die im realen Leben so vertrauten Höhenzüge des Schwarzwalds jetzt viel naturgetreuer, als vor dem DACH-Update. Das ist schon mal gelungen. Dennoch ergibt sich beim Steigflug über das Dreisamtal ein eigenartiger Verfremdungseffekt – im Tal und auf manchen Wiesenhängen stehen viel zu viele Bäume; hier und da wirkt das sonst so satte Schwarzwaldgrün von Bäumen und Wiesen auch noch arg ausgedörrt. Stammen die Luftbilder ebenso aus dem Hitzesommer 2019? Ich halte weiter Kurs Richtung Osten, folge der B31 durch das Höllental hinauf und sehe zum ersten Mal in einem Flugsimulator eine einigermaßen vertretbare Umsetzung der Serpentinen beim Anstieg nach Hinterzarten. Diese Stelle hat bisher noch jedes Höhenmodell verhunzt, und auch jetzt passt nicht alles (die Ravennaschlucht wird unterschlagen), aber dies hier verdient ein “befriedigend”. Der Titisee ist glaubwürdig in die Landschaft eingebettet, auch wenn das Autogen den Touristenort arg verfremdet. Und noch eines begrenzt die Immersion – selbst auf an die 1.000m Höhe setzt Asobo ausschließlich Laubbäume, wo in Realität Fichten und Tannen vorherrschen. Ich nehme die “Dreiseenroute”, erspähe den Windgfällweiher und den Schluchsee (gleiches Phänomen wie in Titisee), biege nach Süden ab um St.Blasien zu inspizieren. Wieder ist es das Autogen, das den schönen Kurort seelenlos ins Tal setzt, das ist ein Jammer. Aus großer Höhe apart, aber aus der Nähe nicht berührend. Ich kurve nach Osten Richtung Feldberg. Der Feldsee ist sehr schön getroffen in Einbettung und Farbe, das Gras auf dem Feldberg vertrocknet (wie auch die meiste Zeit vom Jahr in Wirklichkeit), Schneereste an genau den richtigen Stellen (die liegen da bis in den späten Juni rein), aber viel zu viele Bäume auf den drei Buckeln des eigentlich kahlköpfigen Feldbergs, und der Feldbergturm entpuppt sich aus der Nähe als unpassendes Autogenkronstrukt. Weiter zum Belchen, dessen Profil im neuen Höhenmodell jetzt viel besser getroffen ist, aber sein Gipfel ist immer noch mit sattgrünen Landklassen texturiert (vermutlich, um Wolken zu retuschieren) und sein ebenfalls kahler Kopf wurde von Asobo bewaldet. Das passt gar nicht, Wiedererkennung deshalb ziemlich schwach, leider. Abdrehen nach Norden zum Schauinsland und auch hier sind Flächen mit Landklassen belegt (das Bergdorf Hofsgrund), der Aussichtsturm fehlt (wie so viele markante Aussichtstürme, Antennen…), immerhin die Bewaldung passt hier, und auch die Windräder stehen richtig (eines an der Nordflanke ist zu viel). Der Rundumblick (auf St. Wilhelm und den Feldberg, auf das Dreisamtal, auf Freiburg) wirkt vertraut aus dem realen Leben und zugleich verfremdet durch übertriebene Dürre-Stellen in den Wäldern und auf Wiesen. So weit hat der Klimawandel den Schwarzwald noch nicht in die Knie gezwungen, wie hier dargestellt.

EDDS – Flughafen Stuttgart

Dafür, dass die Ur-Version des MSFS den Flughafen Stuttgart gleich ganz ausließ, war Asobo den Schwaben schuldig, eine handgearbeitete Version nachzuliefern. Und die jetzt gelieferte ist zum An- und Abfliegen ganz brauchbar: die Flughafengebäude sind im Wesentlichen da, das Haupt-Terminal ist etwas düster geraten, aber ausreichend texturiert, der Wiedererkennungswert auf jeden Fall gegeben. Auf dem Flugplatz ist Aktivität, Bemalungen am Boden und Beleuchtungen wirken plausibel. Immerhin gibt es keinen Graben / Landschaftsabsturz drumherum, wie bei der Aerosoft FSX-Version dunnemals. Auch das Frachtterminal (der früher von den Amerikanern militärisch genutzte Teil) ist ausreichend detailliert umgesetzt. Auf der Landseite wird es sparsam mit Bodentexturen und Details, ganz durch Autogen ersetzt ist die zum Flughafenensemble gehörende Stuttgarter Messe mit dem ikonischen Parkhaus quer über die A 8 und den Messehallen. Das ist schade, denn hier fehlt es auf der Landseite dann doch an Immersion – was da jetzt steht ist zu offensichtlich künstlich. Ob man mit Asobos EDDS als Heimatbasis zufrieden ist? Kommt also auf die Ansprüche an, und ob man Schnee und Laub per Hand von den Wegen auf der Landseite räumen will… oder einfach fliegen.

Das gilt auch für Stuttgart selbst – von ferne ganz OK, aber wenn man VFR darüber fliegt, ist der Autogen-Würfelhusten dann zu fremd und noch viel hässlicher, als man Stuttgart eh schon nachsagt (Badener glauben, dass Stuttgart nach dem Krieg nur wiederaufgebaut wurde, um die Russen beim Einmarsch hoffnungslos in Staus zu verknäulen). Der Bahnhof, ein Brennpunkt politischer Zerwürfnisse im Ländle, ist ganz platt (das hätten nicht mal die engagiertesten Protagonisten gewagt), Schlossplatz und Schlossarkaden sind umstellt von unförmigen Klötzen, statt barockem Schloss und klassizistischer Bürger-Architektur. Ihgitt! Zum Schwaben-Glück gibt es eine 3D-Version von Stuttgart “für umme” bei Flightsim.to.

Wien

Österreich kommt in diesem Beitrag bisher arg kurz… das hat es gar nicht verdient. Natürlich sehen auch die Alpen in Österreich mit dem neuen Höhenmodell VIEL besser aus, und mit Klagenfurt spendiert Asobo einen handgemachten Flughafen in pittoresker Lage für Feierabendflüge von und nach Venedig, Mailand, Rijeka, Split… oder für VFR-Touren in die urigen Kärtner Berge, über den Wörthersee, die slowenischen oder italienischen Alpen. Zwei Städte wurden photogrammetisch umgesetzt, und das war längst überfällig, denn ganz Österreich gab es bei MSFS bisher NUR als Autogen. Insbesondere für Wien war das ein ästhetisches Verbrechen, um so glücklicher reagieren Nutzer auf das neue 3D-Wien, bei Youtube gab es schon nach wenigen Stunden die ersten euphorischen Videos.

Im ersten Anlauf will sich das neue Wien nicht zeigen, nur flache Fototapete. Erst nach der Entfernung des Höhenmodells von Troglodytus aus dem Community-Ordner (was wegen der neunen Daten von Asobo auch nicht mehr gebraucht wird) kann sich photogrammetische Pracht entfalten. Ich starte von Wien Schwechat (in der Default-Version übrigens optisch kaum auszuhalten) und drehe gleich Donau-aufwärts Richtung Wien, bin schon neugierig auf die Umsetzung der Raffinerie nahe dem Flughafen, im FSX ein Highlight der Wien-Payware.

In dem Fall ist die Photogrammetrie sicher authentischer, die damalig für den FSX “gebaute” Anlage sah allerdings viel detaillierter und bedeutend cooler aus (ich habe da gern Hubschrauber-Einsätze mit der Huey geübt). Weiter geht es die Donau entlang auf Wien zu, Industrieanlagen, Klärwerk, Kraftwerke … das macht was her! Und dann sind wir über dem Häusermeer. Das ist ähnlich liebevoll umgesetzt, wie Paris, und ausnahmsweise gibt es mal keine Ladeprobleme… die Gebäude erscheinen sofort und sind aus der Cockpitperspektive fein detailliert (aus dem Hubschrauber abseilend sieht das dann doch anders aus – etwa 3D-Mtasch am Unteren Belvedere). Mit warmer Freude fliegt man in der Morgensonne und sucht nach Orientierungspunkten, den Stephansdom natürlich, das Belvedere, das Rathaus, das Parlament (das bezeichnenderweise eine Baustelle ist), das Hundertwasserhaus, den Prater… herrlich! Dem Prater spendiert Asobo ein das extra gebaut große Riesenrad, und der Stadt ein paar handgefertigte Gebäude … die sich nicht immer harmonisch ins photogrammetische 3D einfügen sondern dann doch auch mal künstlich wirken. Besser als in Zürich, Basel und vor allem Konstanz sind die Ufer und Brücken meist gelungen, hier fällt mir keine kubische Extremkunst auf (obwohl das gerade zu Wien passen würde)! Geradezu futuristisch der Einflug in die “Donau City” mit ihren Skyscrapern und dem Internationalen Zentrum, einst Dienstsitz der UNO. Über Wien herum zu cruisen macht einfach glücklich. Das wurde Zeit, dass Asobo Österreichs Hauptstadt in 3D erlebbar macht – und es ist gut geworden! Beim Rückflug nach Schwechat fallen die unzähligen Bäume auf, die auf Feldern und Wiesen verbreitet im Weg stehen, und da sicher nicht in real life zu finden sind.

Frankfurt

Unter den neuen 3D-Städten interessiert neben Wien die meisten sicherlich Frankfurt, weswegen ich da von Egelsbach (EDFE) aus eine kurze Sightseeingtour gemacht habe. Die Skyline kann beim Heranfliegen schon beeindrucken, viel wirkungsvoller, als das Autogen-Lego vorher. Noch mehr, als in London hat das Asobo-Team markante Gebäude selbst “gebaut” und in die Szenerie gesetzt, der Unterschied zur dunkleren, bunteren und welligeren, langsamer ladenden Photogrammetrie fällt auch mehr ins Auge. Wenn man um die ganz Großen im Bankenviertel kurvt, hat man eh nur Augen für die Skyscraper…aber weiter draußen, z.B. bei der EZB ist der Unterschied deutlich und kostet Immersion. Aber hey… noch nie war Fankfurt so lebensecht in einem Simulator umgesetzt! Bahnhof, Wohngebiete, Gewerbe, Verkehrsachsen, der Main… eine große Lust, darüber zu fliegen. Leider hatten die Server ausgerechnet hier öfter Ladehemmungen… und der Flug über flächendeckenden 3D-Matsch ist dann nicht mehr schön.

Fazit

Das World Update 6 ist für die DACH-Region ein echter Gewinn – das deutlich verbesserte Höhenmodell, 3D-Städte und handgemachte Flugplätze steigern das Simulator-Erlebnis signifikant! Die technische Umsetzung gelang besser, als bei früheren Updates. Kritisch sind Ladeverzögerungen bei Texturen und ein übereifriger Landschaftsgärtner, der keine Koniferen im Portfolio hat, sondern nur Laubbäume und davon leider oft viel zu viel. Und in Uferzonen oder bei Brücken über Gewässer versagt die Photogrammetrie zu oft und zu heftig. Dennoch – Daumen hoch! Optisch und bei der Performanz ist MSFS der mit Abstand beste Flugsimulator aller Zeiten!

Informationen

Pro Contra Deutlich besseres Höhenmodell

Wichtige Flugplätze (Stuttgart) und wichtige Städte (Wien) endlich individuell vorhanden

Optische Bonbons (Basel, Graz, Konstanz, Wuppertal, Flugplatz Altenrhein, Flugplatz Klagenfurt…) im Paket

Endlich funktionierendes Updateprozedere, mit zumutbaren Downloadzeiten, wenn auch kompliziert. Zu viele Bäume … und ausschließlich Laub

Photogrammetrie versagt an Ufern und bei Brücken über Gewässern

Nachlade-Hemmungen bei Texturen und 3D-Strukturen Bezug Testsystem Enthalten im MSFS

Entwickler: Asobo

Preis: ab 69 € für den MSFS

Microsoft Store IntelCore i5-10600K CPU @ 4.10GHz

GeForce RTX 3070, 8 Gb

Windows 10×64, 16 Gb Hauptspeicher

Diverse SSD

Dr. Michael Kalff