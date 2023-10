E-Jets Update 0.9.18: Der große Bruder erhält Neuigkeiten.

Die E-Jets von FSS sollten jedem bekannt sein, wenn nicht eine kurze Einführung. Die E-Jets erreichten uns im Frühjahr als noch nicht ganz Fertige Version. Auf Feedback der Community entschied sich der renommierte Entwickler FSS konstante und weitreichende Updates in den beliebten Flieger zu bringen. Dies hielten sich auch bis auf eine kleine Pause für die Devs im Sommer, Developer brauchen nun auch mal ein bisschen Freizeit. In diesem Update wurden ein paar kleinere aber auch größere Fehler behoben und neue Sachen hinzugefügt. Die vollständige Liste ist auf der Seite von FSS zu finden.

E195/ E190

Nachdem der Entwickler die E-Jets in den kleineren Versionen veröffentlichte sind endlich die 2 großen dran. Während die E170 und E175 eher auf den Amerikanischen und asiatischem Kontinent angesiedelt sind aber jetzt können sich, die Europa-OPS Fans freuen. Wie bei den vorherigen beiden Varianten bringt das Team von FSS die E195/ E190 zu zwei verschiedenen Daten raus. Als Erstes wird uns die E195 erreichen, später kommt die E190 als kostenlose Erweiterung in das Paket. Eigentlich waren die E-Jets intern für Oktober angesetzt, was dann wie bei vielen anderen Developer leider nichts Neues ist, dass sich die angestrebten Daten verschieben. Nur die kleinste Verzögerung im Team zerstört den kompletten Zeitplan. Die Developer haben aber schon den nächsten angestrebten Termin. Mit der größten Variante der E-Jets können wir Ende November/ Anfang Dezember einplanen. Viele Fragen sich vielleicht, wie kommt eine Verzögerung von einem Monat in den Prozess. Ein wichtiges Feature fehlte in den Augen der Developer der E-Jets. Die “Steep Approach” Funktion war noch nicht fertig und benötigt den letzten feinschliff, um es in die erste Veröffentlichung zu schaffen.

Fazit

Mal wieder ein spannendes Update für die E-Jet-Familie. Bald haben wir endlich die Möglichkeit die anderen beiden Varianten in unserem Simulator begrüßen zu dürfen. Auf die E190 müssen wir noch warten, aber auf die E195 müssen wir höchstens nach 4-5 Wochen warten, wenn alles nach Plan verläuft. Bei neuen oder weiteren Updates halten wir euch auf dem Laufenden.