Die 787-9 in den Startlöchern: Horizon Simulations kündigt Veröffentlichungsdatum an.

Das Team von Horizon Simulations machte sich zur Aufgabe, eine detaillierte Umsetzung der 787-9 in den Simulator zu bringen. Schon von einigen Bildern und Streams wurden wir über die letzten Wochen auf den Flieger vorbereitet. Der Flieger sieht klasse aus.

Das Veröffentlichungsdatum

Horizon Simulations brachte den Flieger zu ersten Streamern, und testen in der letzten Woche. Die Streamer bestätigt die positive Stimmung auf den Flieger. Der Flieger sieht von innen so wie von außen perfekt aus. Diese Woche schon wird der Flieger für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Der Flieger soll also am 27. Oktober 2023 auf 2 Plattformen erscheinen, einmal auf Flightsim.to und auf der anderen Seite im Headwind Installer. Also bleiben wir gespannt auf den Release, und wir halten euch auf dem Laufendem.