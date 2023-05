CowanSim 222B MSFS: Ein Hubschrauber-Simulator für Airwolf-Fans

Cowan Simulation hat die neueste Version seines Bell 222B Hubschraubers für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, die jetzt auf SIMMARKET erhältlich ist.

Die 222B ist ein Hubschrauber, der durch die Fernsehserie Airwolf berühmt geworden ist, und CowanSim hat eine hervorragende Arbeit geleistet, um ihn in der virtuellen Welt zum Leben zu erwecken.

Der Cowan Simulation 222B hat mehrere Eigenschaften, die ihn zu einem spannenden Simulator für Hubschrauberfans machen. Der 222B ist so konzipiert, dass er von allen aktuellen Hubschraubern am einfachsten zu handhaben ist, aber dennoch für Anfänger schwierig sein kann. Er ist außerdem so konzipiert, dass er authentisch bleibt, und es werden keine Waffen hinzugefügt.

Der Simulator wird mit einer luxuriösen und medizinischen (HEMS) Innenausstattung, 45 Bemalungen und einem einfach zu verwendenden PaintKit geliefert.

Die Cowan Simulation 222B wurde von echten Piloten getestet und eingestellt, so dass ein realistisches Startverfahren gewährleistet ist. Außerdem ist er mit Piloten und Passagieren ausgestattet, was ihn noch realistischer macht. Das anpassbare Bedienfeld ermöglicht es den Benutzern, den Simulator nach ihren Wünschen einzustellen.

Der Cowan Simulation 222B für MSFS ist eine detailgetreue Nachbildung des Hubschraubers mit zahlreichen Merkmalen und Funktionen, die den Nutzern ein realistisches Erlebnis bieten.



Das Cowan Sim-Modell der 222 für X-Plane ist ebenfalls hoch angesehen und verfügt über eine gute Systemtiefe.

Die 222B ist jetzt in der Version V1.01 bei SIMMARKET für €34,43 erhältlich.