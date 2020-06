Community-Mod: Superbug jetzt verfügbar

In meinem Artikel über Freeware hatte ich den DCS-Mod schon erwähnt, jetzt ist er da: Mehrere DCS-Fans haben den F/A-18 Superbug Mod jetzt zum Download zur Verfügung gestellt. Auch wenn der Mod kostenlos ist, basiert er auf dem Payware-Modul der F/A-18C von Eagle Dynamics. Dabei nutzt der Mod vor allem das Cockpit des Kauf-Moduls, das in den Freeware-Mod intergriert wurde – mit ein paar visuellen Änderungen. Das Außenmodell samt Bewaffnung ist in Teilen neu gestaltet, denn die Entwickler bringen gleich drei Varianten der F/A-18 in den DCS:

Die F/A-18E: Sie ist die Weiterentwicklug der F/A-18C.

Die F/A-18F : Die Zweisitzer-Version der F/A-18E.

Der Download ist auf einem Google-Drive der Entwickler hinterlegt. Wir haben diesen nicht verlinkt, denn es kann es vorkommen, dass er sich hin und wieder ändert. Die besten Quelle für den aktuellen Link ist der Discord-Server der Entwickler oder auch der dazugehörige Thread im DCS-Forum.

Vor der Installtion gibt es noch folgendes zu beachten: