CARACAS für PREPAR3D v5

Schon fast 2 Wochen ist das Release des Simón Bolívar International Airport (ICAO: SVMI) her. Der internationale Flughafen in Maiquetía, Vargas, Venezuela, liegt etwa 21 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Caracas, der Hauptstadt des Landes. Er wird von den Einheimischen einfach Maiquetía genannt und ist das wichtigste internationale Fluggasttor nach Venezuela. Von hier aus werden Flüge nach Amerika, Europa und in den Nahen Osten abgewickelt.

Details zu den Features hat PKSIM nicht angegeben, daher haben wir sie für Euch angefragt und werden nachliefern. SODE und PREPAR3D v5.3 sind Systemanforderungen. Für knapp 27 EUR im simMarket.

Die Bilder stehen vielversprechend aus: