Boris verabschieden: London Cityscape für P3D-5

“Brexit-Boris” Johnson macht nun selbst den Exit und tritt zurück; gleichzeitig findet die Frauen-Fußball-EM in England statt. Anlässe für einen AusFLUG nach London gibt es aktuell genug.

Alpine Simulations will das Erlebnis für Prepar3d-Flieger aufwerten und hat nun seine Szenerie der britischen Hauptstadt für P3D-5 veröffentlicht. Ob Westminster Abbey, Buckingham Palace, das London Eye oder das Wembley Stadium – alle wesentlichen optischen Höhepunkte der Stadt an der Themse sind vertreten.

Der Entwickler verspricht einen großen Detailgrad in der Innenstadt und kündigt Erweiterungen in kommenden Updates an. Außerdem soll das Szenerie-Paket kompatibel sein mit ORBX- und UK2000-Produkten sowie dem Aerosoft Mega Airport Heathrow sein.

Derzeit ist das Addon im Simmarket für noch eine Woche zum reduzierten Preis von rund 12 Euro erhältlich; danach fallen 18 Euro an.