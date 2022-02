Boeing 757 für den MSFS in der Schmiede

Just Flight und Bluebird Simulations haben angekündigt, die Boeing 757 in den Microsoft Flight Simulator zu bringen.

Bluebird Simulations ist ein neu gegründetes Entwickler-Team, das für die Entwicklung der 757 verantwortlich ist und gab bekannt, dass dieses Projekt bereits seit einigen Monaten in Arbeit sei. Das Team besteht aus einem leitenden Programmierer mit über 20 Jahren Erfahrung, einem echten Piloten, der am Flugmodell arbeitet und zwei Grafikern, die das virtuelle Modell des Flugzeugs anhand von Hunderten von Bildern und Dokumenten erstellen, um eine authentische Version der B757 in den Microsoft Flight Simulator zu bringen.

Bluebird Simulations ist bei dem Projekt ehrlich und erklärt, dass ihr Ziel nicht darin bestünde, ein sehr komplexes Flugzeug zu erstellen, sondern eher ein “mittleres” Erlebnis, das im Vergleich zu den Standard-Airlinern noch einige zusätzliche Komplexitätsebenen biete – dennoch soll ein immersives Erlebnis geboten werden. In zukünftigen Updates sollen mehr Details über die Komplexität der Systeme bekannt geben werden. Bereits bekannt ist, dass bestimmte Funktionen wie VNAV für das Team wichtig sein.

Vorerst gibt es eine erste Auswahl an Bildern, die den aktuellen Stand des Außenmodells und des Flugdecks zeigen.