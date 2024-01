BlueBird Simulations zeigt Fortschritte bei der B757-Entwicklung

In einem aktuellen YouTube-Video gewährt der Simulator-Entwickler BlueBird Simulations einen Einblick in den aktuellen Stand der Entwicklung ihrer Boeing 757-Simulation. Das noch nicht veröffentlichte Addon befindet sich demnach schon in einem fortgeschrittenen Stadium.

Zu sehen sind im Video aufgezeichnete Flugsequenzen aus der Cockpit-Sicht der B757. Laut BlueBird Simulations stammen diese aus der aktuellen Entwicklungsversion vom Januar 2024. Auffällig ist dabei bereits der hohe Detailgrad der Grafik, mit detaillierten Texturen und Animationen.

Auch die Instrumente und Anzeigen im Cockpit ,achen jetzt schon eine perfekten Eindruck. Die Entwickler betonen, hier eng mit Original-Daten von Boeing zusammenzuarbeiten. Besonderes Augenmerk habe man auf ein realistisches Flugverhalten und die Kopplung aller Systeme gelegt.

Insbesondere bei Start, Steigflug und Landung sei bereits ein echtes “Flair-Gefühl” vermittelbar, so BlueBird Simulations. Man arbeite weiter an Verbesserungen bei Wetter-Physik und Airport-Details. Ein genauer Release-Termin für die B757-Simulation wurde im Video nicht genannt, 2024 kann sein, muss aber nicht. Die Entwickler wollen eine ‘High Fidelity’ Add-on herausbringen, das dauert eben die Zeit die es dauert! Garantiert wird aber auch die kompabilität mit dem MSFS2024, sei es durch ein kostenfreies Update.