Auf mit FSDG nach Griechenland: Kefalonia MSFS

Das renommierte Entwicklerstudio FSDG hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das die Herzen von Flugsimulationsenthusiasten höherschlagen lässt: die Kefalonia MSFS Szenerie. Ab sofort ist das Add-on für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) auf der Plattform simMarket erhältlich. Dieses hoch detaillierte und realistische Szenerie-Paket nimmt die Spieler mit auf eine virtuelle Reise zur griechischen Insel Kefalonia.

Das heute veröffentlichte Add-on, mit einer Dateigröße von 3,98 GB, bietet eine beeindruckende grafische Darstellung der Insel, die durch extrem hochauflösende Texturen und sorgfältig modellierte Umgebungen besticht. Die Szenerie umfasst detailgetreu nachgebildete Sehenswürdigkeiten, Hotels und den Flughafen der Insel, komplett mit Nachtbeleuchtung.

Der Flughafen Kefalonia, offiziell bekannt als Flughafen Kefalonia “Anna Pollatou” (griechisch: Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλονιάς “Άννα Πολλάτου”), bedient die Insel Kefalonia in Griechenland und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Touristen, die die Ionischen Inseln besuchen möchten. Der Flughafen liegt in der Nähe von Argostoli, der Hauptstadt der Insel, und bietet saisonale Flugverbindungen zu vielen Destinationen in Europa.

Hier sind einige Informationen über den Flughafen Kefalonia (LGKF):