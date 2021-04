Asobo bastelt mal wieder Bugs in den MSFS

“Als Vorbereitung auf das kommende World-Update” (so der Asobo-Support im MSFS-Forum) will der MSFS, zuweilen mitten im Flug, drei “veraltete Pakete” updaten. Wer der Meldung vertraut und das Ansinnen bestätigt, erlebt leider leicht etwas Fieses: MSFS fängt sich in einem Loop und ist nur mit Abbruch zu retten, oder die Pakete updaten regulär, aber in beiden Fällen sind hinterher alle Logbucheinträge weg und die meisten Einstellungen auf “default” zurückgesetzt, so berichten Nutzer.

Dass Asobo es schafft, diesmal schon VOR dem Update einen üblen Bug in den Sim zu schummeln, ist mal was Neues. Im Forum gibt es Frust und Wut, sowie den Eindruck “die können es nicht”. Die hilflose bis desinteressierte Reaktion des Support trägt zu dem Eindruck bei.

Das wird langsam dramatisch, wenn sich der mit einigem Investitionsaufwand gestartete MSFS, an dem ja nicht nur viele Simmer mit ihren Herzen (und ihrer Zeit) hängen, sondern auch so einige Zulieferer, als technisch kaum beherrschbare Katastrophe erweist. Die Entwickler haben einen in vieler Hinsicht phantastischen Simulator programmiert, aber das Qualitätsmanagement ist unterirdisch, hier muss Microsoft jetzt schnell eine Brandmauer einziehen, sonst ist das Projekt bald bei den Nutzern “unten durch”, und für die Flugsimulation ein Schaden auf viele Jahre angerichtet.