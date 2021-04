Entwicklungsupdate MSFS 2020 – World Update IV kommt näher

Wir können uns auf nächste Woche freuen, denn im MSFS-Forum ist ein Q&A-Event für Dienstag um 1930h auf Twitch angekündigt.

Bei diesem Frage-und-Antwort-Spiel wird es bestimmt die eine oder andere interessante Neuigkeit geben. Der World Update IV ist ja für den 15. April angekündigt und nicht nur über diesen, sondern auch über zukünftige Updates soll gesprochen werden.

Aber auch die Entwicklerszene kommt nicht zu kurz. Am 21. April ist nämlich an gleicher Stelle ein SDK Q&A Event angesetzt.

Die restlichen Informationen des Dev-Updates dürfen natürlich nicht unterschlagen werden. Wie jeden Donnerstag werden die üblichen Kategorien abgedeckt. Bei der Roadmap hat sich noch nichts getan, sie gibt weiterhin nur einen Ausblick bis Ende April.

Die Bugs und Wishes wurden aber aktualisiert:

Außerdem werden mal wieder mit dem Third Party Update die neuesten Zahlen bezüglich Add-on Airports, Aircraft, Sceneries und Mission Packs präsentiert. Es folgt der SDK Update und ein neues Twitch Schedule.

Am Ende des Blogs gibt es auch diese Woche ein paar beeindruckende Screenshots zu sehen, die mal wieder zeigen was vor allen Dingen in Sachen Grafik im MSFS 2020 möglich ist.

Der nächste Entwickler-Blog erscheint am 15. April.