ANTONOV AN-225 MRIYA virtuell noch flugbereit

Es gibt aktuell so wenige News zu PREPAR3D und doch haben wir eine übersehen. Daher danke an Jürgen für die Frage, warum wir eigentlich keinen Artikel zum Release der MRIYA gebracht haben. Der Szeneriedesigner FlyFreeStd hat schon einige Flugzeug AddOns veröffentlicht und sich an die Arbeit zur Umsetzung der ANTONOV gemacht. Der Flieger ist für je 29,75 EUR für P3Dv4, P3Dv5 und den FSX verfügbar. Es gibt neben der russischen auch ein ukrainisches Livery. Die Community vergibt bisher 4 von 5 Sternen.

Features (P3D):