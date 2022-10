Am 5. & 6. November öffnet das FS-Weekend in Lelystad wieder seine Tore. Der niederländische Event hat mal wieder einige interessante internationale Austeller angelockt. Und auch das Programm steht bereits. Die Türen werden von 10-17 Uhr an beiden Tagen geöffnet sein. Der Eintritt für Kinder von 3-11 Jahren kostet 15,95 EUR – Erwachsene zahlen 17,95 EUR.