VATSIM Worldflight startet am 05. November

Der VATSIM Worldflight ist ein Charity Projekt, welches von einem Team in Australien ins Leben gerufen wurde. Die Idee ist, einen Flugsimulator und den damit verbundenen virtuellen Flieger in einer Woche rund um die Welt zu fliegen. Daran beteiligen sich diesmal 14 internationale Teams mit meist Fixed-Base Flugsimulatoren. Alle Legs sind hier zu finden. Wer sich also wundert, warum man in der November Woche einige Flieger auf den gleichen Legs sieht.

Die einzelnen Spendenprojekte können individuell unterstützt werden, klickt einfach mal auf die Links zu den Teams. So konnten z.B. über 300.000 Dollar für den australischen Royal Flying Doctor Service gesammelt werden.