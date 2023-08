Am nordöstlichsten Rande der Republik

Wer sehnt sich nicht auch nach ein wenig Ruhe, fern ab vom (un)gesunden Chaos der Stadt, doch für Urlaub ist keine Zeit? Wie wäre es mit einer kleinen Spritztour durch die Republik zur neuen Heringsdorf-Szenerie!? Zu einem Fischbrötchen an der Ostsee lädt seit diesem Wochenende Spinoza ein.

Zugegeben, in virtueller Realität ist die Erholung nur halb so gut als in Echt. Einen kleinen Abstecher auf die Ostseeinsel Usedom mag einem trotzdem recht idyllisch vorkommen. Fischbrötchen (oder wahlweise Krabbenbrötchen), ein netter Strandkorb und die spätsommerliche Sonne sind alle am nordöstlichsten Zipfel der deutschen Republik vereint.

Die GA-Maschine ist auf der zweitgrößten Insel Deutschlands seit kurzem genauso gut versorgt wie man selbst, denn Spinoza hat ihre achte deutsche Szenerie für den MSFS veröffentlicht, die ab sofort bei simMarket für etwas weniger als 20 Euro zu haben ist. Von Heringsdorf werden derzeit nur 4 Airports angesteuert, ansonsten wird der Regionalflughafen für VFR Flüge in der Nähe oder für Privatjet Flüge zurück ins Arbeitsleben genutzt.

Der Blick von oben

Heringsdorf bietet eine 2300 Meter lange Piste, sowie zwei Graspisten. Zuletzt zählte der Flugplatz in Mecklenburg-Vorpommern fast 6000 Flugbewegungen pro Jahr. Kleiner Ausflugstipp: unweit des Terminals steht der “Hangar 10”, der ein Flugzeugmuseum, Flugsimulatoren und einiges mehr bietet. Der Hangar selbst ist in der Szenerie nachgebaut, das aber leider nur von außen.

Das Museum “Hangar 10”

Weitere Features der Szenerie von Spinoza:

Nachgebauter Terminal mit Check-in

Ein großes Gate (für A319)

Mehrere kleine Parkplätze für GA-Maschinen

Custom Bodenlayout sowie Piste

Custom Tankstelle

Hangar 10

MTW Gebäude

Und einiges mehr!

Kleine Details wie passend angezogene Menschen, die über das ganze Gelände verteilt sind, wurden mit eingebaut. Genauso wie passende Werbebanner, die an den Terminalfenstern platziert wurden.

Auch bei Nacht ist der Flugplatz bestens beleuchtet!

Fazit: Spinoza hat mal wieder ganze Arbeit geleistet und baut mit Liebe im Detail ihre Flughäfen für den MSFS. Heringsdorf wartet auf euren Besuch. Sei es mit eurer geliebten GA Maschine oder mit größerem Gerät, alle sind herzlich willkommen!