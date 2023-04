Aerosoft’s A330 Akustik: Wir sind die Besten vs. Ihr macht es falsch

Im A330er Forum von Aerosoft tobt eine Diskussion um den richtigen Sound einer A330 und ob Aerosoft es nun richtig gemacht hat oder eben nicht.

Als gäbe es nichts wichtigeres auf dieser Welt. aber weil es so lustig ist, lade ich euch auf einen sonntäglichen Ausflug zu der Stelle des Geschehens: Ausgehend von diesen Forum-Post des umtriebigen Projekt Managers Mathijs Kok, der den jetzigen Stand des Sounds der A330 in zwei Youtube Videos präsentiert entspinnt sich eine lange Diskussion über das echte Heulen der Triebwerke, ob es sich um RR- oder Trent-Triebwerke handelt und wo manch einer behauptet, das dieses gar nichts mit der realen Akustik der A330 zu tun hat…. Wer will, liest sich das an und schreibt seine Meinung hier in den Kommentaren!

Hier der Post von Mathijs auf Deutsch:

Viele Leute haben nach den Sounds gefragt… Hier ist ein Work-in-Progress-Video. Ich habe es mir auf meinem Gaming-Rig-Audiosystem angehört (Edifier R1700BT-Lautsprecher, die von einem Topping DX3 DAC angesteuert werden) und es klang gut. Als ich es über mein Hauptsystem mit einem Röhrenverstärker und Subwoofer und einem viel besseren DAC laufen ließ, klang es sehr gut. Die Erhöhung der Leistung hatte die richtigen Frequenzänderungen zur Folge, da Teile der Zelle zu schwingen begannen. Spielen Sie es laut, so laut wie Sie, Ihre Lautsprecher und Ihre Familie es aushalten. Verkehrsflugzeuge sind laut.

Wenn Sie einen realistischeren Klang aus der Sicht des Piloten wünschen, sehen Sie sich das nächste Video an. Dabei ist die MSFS-Kopfhörersimulation aktiviert. Dies ist ein problematisches Thema, denn nur echte Piloten können uns sagen, ob dies korrekt ist (wir haben nachgefragt, und sie sagten, es sei korrekt), und es hängt in hohem Maße von der Marke des Noise-Cancelling-Kopfhörers ab. Jeder einzelne klingt völlig anders. Wir haben uns für die am häufigsten verwendete Marke entschieden, Bose. Wir haben versucht, so nah wie möglich an den Klang eines Bose A20 Aviation Headsets heranzukommen, das wahrscheinlich am häufigsten von Piloten verwendet wird. Dies ist kein billiger Kopfhörer. Er kostet um die 1300 Dollar. Aber er ist solide und absolut zuverlässig, und an jedem größeren Flughafen können Sie ihn reparieren lassen.

Das Problem ist, dass 99,9 % unserer Kunden noch nie mit einem solchen Gerät auf einem Flugdeck waren, so dass sie keinen Bezugsrahmen haben. Ich sage Ihnen nur, dass dies dem, was ein echter Pilot hört, so nahe kommt, wie es nur möglich ist. Das ist der Grund, warum unsere wichtigsten Flugdeckgeräusche so sind, wie sie in Youtube-Videos klingen, und wir lassen Ihnen die Wahl.

Erhöhen Sie nicht die Lautstärke aus dem vorigen Video, sondern hören Sie sich einfach an, was ein Pilot mit einem modernen Aviation-Headset hört. Sehr wenig. Unternehmen wie Bose geben Millionen dafür aus, dass das so ist.