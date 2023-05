Visit the Rockies! FSimStudio’s Calgary International Airport CYYC für MSFS

Der Calgary International Airport in Calgary, Alberta, Kanada, ist ein geschäftiger Verkehrsknotenpunkt und einer der verkehrsreichsten Flughäfen des Landes. Der Flughafen liegt etwa 17 Kilometer nordöstlich der Innenstadt von Calgary und dient als Tor zu nationalen und internationalen Zielen. Er ist der größte Flughafen in der kanadischen Provinz Alberta und der viertgrößte in Kanada, gemessen am Passagieraufkommen.

Calgary ist die Heimat von Westjet und der Billigfluggesellschaft Lynx Air, Schwerpunktstadt für Air Canada und Sitz der wichtigsten Produktionsstätten von Viking, wo Twin Otter und CL-415 hergestellt werden. Calgary beherbergt auch die längste Start- und Landebahn Kanadas sowie den höchsten Kontrollturm des Landes.

Flughafen & Stadt Features:

FSimStudios Premium Qualität: Extrem genaue und detaillierte Wiedergabe des Calgary International Airport für MSFS

Scharfe, hochauflösende Texturierung

Vollständig detaillierte Terminal-Innenräume in den Flugsteigen A, B, C, D und E

Realistische Nachtbeleuchtung

Calgary Tower inbegriffen. Weitere Downtown-Gebäude in Kürze (The Bow, neuer Telus Tower)

Crossiron Mills und New Horizons Mall im Anflug auf RWY17 L/R modelliert

Vollständig detailliertes Twin Otter-Werk

Optimiert für hervorragende Leistung.

Besondere Merkmale:

GSX-Profil mit animierten Enteisungsflächen (GSX erforderlich) Air Canada Maintenance Hangars sind dynamisch animiert – Türen öffnen und schließen sich je nach Tageszeit und Wetterbedingungen.

Stampede Feuerwerksshow: Im Juli kann man von 23 Uhr bis Mitternacht ein Feuerwerk beim Anflug auf RWY35 L/R sehen.

Funktionale VSDG (kommt mit V1.1)

Kostenloses Geschenk: Kenn Borek DC3 Livery

Produktkonfigurator, der die Deaktivierung von statischen Flugzeugen, Bodenausrüstungen und Unordnung, Terminal-Interieur usw. ermöglicht.

Bei SIMMARKET für Euro 23,79.