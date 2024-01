Trabzon LTCG für MSFS

Der Türkei Spezialist SceneryTR hat ein detailliertes Szenerie-Add-on für den Flughafen Trabzon (ICAO: LTCG) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die Szenerie bietet eine akkurate Nachbildung der Flughafengebäude, des Vorfeldes sowie der Umgebung des Flughafens.

Zu den Features gehören hochauflösende Texturen, animierte Fahrzeuge und Objekte, sowie angepasste Bodentexturen und Bodenmarkierungen. Sämtliche Gebäude und Strukturen wurden auf Basis von aktuellen Satellitenbildern und Fotos modelliert. Für realistische Lichteffekte in der Nacht sorgen eigenständige Beleuchtungs-Texturen.

Der internationale Flughafen Trabzon liegt rund 6 km östlich der Stadt Trabzon an der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei. Er ist der verkehrsreichste Flughafen an der türkischen Schwarzmeerküste. Die Szenerie von SceneryTR bildet den Flughafen sehr detailliert in seinem aktuellen Zustand nach.

Das Add-on ist ab sofort für 14,86€ auf simMarket erhältlich und benötigt rund 930MB freien Speicherplatz.