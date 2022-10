simBrief und TOPCAT verheiraten

Seit Mai diesen Jahres gibt es von Ramon eine Freeware mit der man die Payload Daten aus simBrief in das “Take-Off and Landing Performance Calculation Tool“ kurz TOPCAT importieren kann. Das Programm ist einfach, aber sehr funktional gehalten. Man muss lediglich seine simBrief ID angeben und kann loslegen. Allerdings muss “FlightManager” auf dem Rechner installiert sein, auf dem auch TOPCAT läuft. Wer sich wundert, dass er einen Serverfehler “400” bekommt – man muss den Flugplan vor dem Import in simBrief erst erstellen (ja, hätte man vorher drauf kommen können)…

Den Download findet Ihr hier:

https://forum.prosim-ar.com/viewtopic.php?f=23&t=24807