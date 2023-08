Self-Loading Cargo – Die Interaktivitätsaktualisierung für ein realistisches Flugerlebnis

Konkurrenz belebt das Geschäft! Der Spruch lässt sich anwenden auf das plötzliche aufwachen der Passagier und Cabin Crew Utilities für den MSFS. Nachdem ein neuer Player mit Passenger2 sich kürzlich gemeldet hat, wir berichteten, ist es jetzt ein etwas älteres in der Zeit stehen gebliebenes Add-on, Self-Loading Cargo wiederbelebt worden.

Die aktuelle Version 1.6, „Die Interaktivitätsaktualisierung“, wurde am 31. Juli 2023 veröffentlicht und funktioniert mit MSFS, P3D, FSX und X-Plane.

Mit Self-Loading Cargo wird ein Höchstmaß an Immersion und Realismus in das Flugerlebnis gebracht. Es simuliert in Echtzeit die Kommunikationssysteme, die Kabine, die Passagiere sowie das Bodenpersonal an Ihren Abflug- und Ankunftsflughäfen.

Merkmale:

Interaktion mit virtuellem Kabinenpersonal und Bodenpersonal, um die Sicherheit und Zufriedenheit der Passagiere während des Fluges zu gewährleisten. Realistische In-Flight-Ansagen über Intercom, Lautsprechersystem und Bodenfunk. Simulation individueller Passagiere mit einzigartigen Persönlichkeiten und Bedürfnissen, die das Flugerlebnis beeinflussen. Bewertungssystem für Piloten und Passagiere, um die Leistung und Zufriedenheit zu bewerten. Authentische Sitzanordnungen und Borddienstleistungen basierend auf echten Flugzeugkabinenlayouts. Verwaltung der Abfertigung und des Pushbacks über das Bodenpersonal. Über 5.000 authentische Geräusche von Piloten, Flugbegleitern und Bodenpersonal. Über 50 überwachte In-Flight-Bedingungen und Ereignisse. Möglichkeit, eigene Soundpacks für verschiedene Fluggesellschaften zu erstellen. Zukünftige Updates mit weiteren Funktionen und Verbesserungen sind geplant.

Aktuell wird es für GBP 16.99 verkauft in einer Early Access Aktion.