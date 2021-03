Save the date: CRJ am 16. März

Die Erwartungen sind hoch, denn mit Spannung wird der erste komplexere Airliner für MSFS erwartet. Die CRJ wird am 16. März in den Varianten 550/700 erscheinen und zwar zeitgleich im Aerosoft Shop, sowie im MSFS Marketplace. Eingefleischte simMarket Kunden müssen sich leider zwei Tage gedulden, bis die CRJ dort erscheinen darf.

Als Vorbereitung sei nochmal auf die sehenswerten Tutorialvideos hingewiesen, die es auch YouTube zu sehen gibt.

Hier auf simFlight wird am Freitag ein Interview veröffentlicht werden mit Mathijs Kok, Projektmanager bei Aerosoft, der uns ein paar kleine Einblicke in die Entwicklung und das neue Addon an sich geben wird.