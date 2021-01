Samedan Airport (LSZS) als Freeware für den MSFS

Sergio Del Rosso hat auf flightsim.to den Saint Moritz – Samedan Airport (LSZS) als Freeware-Scenery veröffentlicht. Genauer gesagt wurde dieser bereits am 13. November 2020 als kostenloser Download bereitgestellt und hat kürzlich ein Update auf die Version 1.6 erhalten.

Wer die durchaus gelungene kostenlose Szenerie in den Schweizer-Alpen in den jetzigen winterlichen Monaten anfliegen möchte, benötigt dafür zusätzlich das SdR scenery pack

Linienbetrieb findet an dem Flugplatz nicht mehr statt, jedoch erfreut er sich großer Beliebtheit vor allem im Winter bei verschiedensten Privatjet-Anbietern und Segelfliegern. Mit einer Pistenlänge von 1840 m konnten auch Airliner wie eine Boeing 737 in der Vergangenheit dort landen. Der Samedan Airport verfügt allerdings nicht über ein Instrumentenlandesystem, so dass die Landung nur nach Sicht erfolgen kann.