Kleiner Development Update vom MSFS 2020 Team

Asobo Studio hat mal wieder einen Development Update im MSFS Forum veröffentlicht.

Die Informationen orientieren sich an der inzwischen etablierten Struktur. So gibt es zuerst einen Hinweis über die Verschiebung der Feature Discovery Series: Aerodynamics, da man noch an der Qualität arbeitet.

Dann folgt der Status des Bug Fixing. Das Highlight zuerst: der Spikes on Terrain Bug ist gelöst. Ob das eine große Errungenschaft ist kann jeder User selbst beurteilen..

Darauf folgt die auch schon bekannte Wishlist:

Weitere Themen sind SDK Update, Third Party Update und Marketplace Update. Natürlich wurden weitere Produkte in den Marketplace integriert und es werden einige Highlights erwartet (z.B. Aerosofts CRJ).

Zu guter Letzt bleibt noch der Twitch Schedule zu erwähnen: