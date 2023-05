Review: Camair 480 Twin Navion

Die Welt der Flugsimulation ist ein wirklich einzigartiges und bezauberndes Reich, in dem sich Kreativität und Leidenschaft außergewöhnlichen Verflechtungen eingehen. Die virtuelle Luftfahrt vereint Profis und Amateure gleichermaßen, von denen jeder dem riesigen und sich ständig erweiternden Universum der Flugsimulation seine ganz eigene Note verleiht.

Das Herzstück dieser faszinierenden Gemeinschaft sind die unermüdlichen Entwickler, sowohl von etablierten Unternehmen als auch von talentierten Einzelpersonen, die mit Akribie Flugzeuge und andere Add-ons entwickeln, um das Erlebnis für alle Simmer zu verbessern. Diese Profis stecken ihr Fachwissen und ihre unermüdliche Hingabe in jeden Aspekt ihrer Kreationen und sorgen dafür, dass virtuelle Piloten in die authentischsten und fesselndsten Flugabenteuer eintauchen können.

Doch diese lebendige Welt wird nicht nur von Branchen Veteranen bestimmt. Sie lebt auch von den Beiträgen leidenschaftlicher Enthusiasten, die oft wenig oder gar keine Erfahrung in der Entwicklung von Flugzeug-Add-ons haben. Angetrieben von ihrer Liebe zum Fliegen und dem Wunsch, ihre Visionen mit anderen zu teilen, begeben sich diese Menschen auf eine kreative Reise, auf der sie steile Lernkurven und unzählige Herausforderungen meistern. Wir stellen Ihnen die Projekte vieler dieser Entwickler vor, deren persönliche Motivationen oft zu einem überzeugenden Flugzeug führen, das Tausende von Simmern in MSFS genießen können.

Bora Bora ist ein absolut atemberaubender Hintergrund für jeden Flug in MSFS.

Einer dieser Entwickler ist Nicholas Raupp (alias B4Gunner) von Hangar Studios 713, der sich schnell in die Grundlagen des Flugzeugs eingearbeitet hat und es geschafft hat, eine recht anständige Nachbildung der Camair 480 Twin Navion für Microsoft Flight Simulator zu erstellen. Es ist eine inspirierende Geschichte eines Neulings, der die Herausforderung der Flugzeugentwicklung annimmt und ein Beispiel für die Hingabe und den Enthusiasmus ist, die die Flugsimulator-Community am Leben erhält.

In den letzten Tagen hatten wir die Gelegenheit, die Camair 480 Twin Navion von B4Gunner auszuprobieren und werden Ihnen nun einen Bericht über unsere Erfahrungen vorlegen. In diesem Bericht, der auf einem Flug durch die wunderschöne Bora Bora-Szenerie in MSFS basiert, gehen wir auf die Details des Flugzeugdesigns, die Leistung und die Gesamtqualität ein und zeigen, was erreicht werden kann, wenn Leidenschaft auf Entschlossenheit trifft, selbst wenn man nur wenig Erfahrung hat.

Dieses Projekt war eine wahre Liebesmüh. Mit zwei Freeware-Flugzeugen, Landschaften und Bemalungen für Flugzeuge anderer Entwickler hat B4Gunner etwas mehr als zwei Monate damit verbracht, dieses Flugzeug für den Microsoft Flight Simulator zu entwickeln. Das Ergebnis ist ein einzigartiges und schrulliges kleines Flugzeug, das trotz einiger Unzulänglichkeiten Spaß macht und einen vielversprechenden Start für diesen Entwickler darstellt.

Optik

Die Camair 480 ist so etwas wie ein hässliches Entlein in der Welt der zweimotorigen Flugzeuge. Das Aussehen ist natürlich subjektiv, aber für mich sieht sie von vorne ein bisschen komisch aus, fast wie ein Spielzeugflugzeug. Wenn man sich jedoch um das Flugzeug herum umsieht, vor allem von hinten, zeigt es tatsächlich eine elegante Form.

Der Hangar Studios 713 Camair 480 Twin Navion ist es gelungen, die Form des Flugzeugs recht gut einzufangen, auch wenn die Nase definitiv kantiger aussieht als auf realen Bildern. Diese virtuelle Darstellung sieht vor allem aus der Ferne ganz gut aus. Wenn man jedoch näher herankommt, zeigt die Außenansicht einige Schwächen, da die Texturen nicht so scharf und detailliert wie bei anderen Flugzeug-Addons sind.

Im Inneren des Cockpits ist die Grafik im Allgemeinen anständig, könnte aber definitiv einige verbesserte Texturen in den am besten sichtbaren Bereichen gebrauchen. Während die Anzeigen klar und einfach abzulesen sind, entsprechen einige Panel-Texturen nicht dem hohen Standard, den die talentiertesten Künstler der Entwicklergemeinschaft gesetzt haben. Insbesondere ein Bereich auf der linken Seite der Kabinenhaube, direkt im Blickfeld des Piloten, ist besonders störend. Glücklicherweise schafft es der Camair 480, so fesselnd zu sein, dass man über die durchschnittliche Optik hinwegsehen kann. Und denken Sie daran, dass dieser Entwickler gerade erst angefangen hat und all das in nur 2 Monaten geschafft hat!

Optionen und Anpassungen

B4Gunner hat eindeutig eine Menge Arbeit in dieses Projekt gesteckt, was sich im gesamten Paket widerspiegelt. Die Grafik setzt vielleicht keinen Standard, aber die Camair 480 Twin Navion bietet einige nette Anpassungsoptionen, wie die Möglichkeit, Frachttüren zu öffnen, statische Elemente einzustellen und die Avionik auszutauschen. Diese Funktionen sorgen für eine zusätzliche Ebene der Immersion und lassen das Flugzeug persönlicher und interaktiver erscheinen.

Im Cockpit werden Simmer die Kompatibilität mit den beliebten GTN 750-Geräten von TDS und PMS50 zu schätzen wissen, die eine hervorragende Navigationslösung für die Camair in Form von einfach austauschbaren Optionen bieten.

Systeme und Simulation

Was die Systemsimulation angeht, schneidet das Camair 480 Twin Navion recht gut ab. Alles scheint funktionstüchtig zu sein, einschließlich der Stromunterbrecher, was viele “professionelle” Entwickler auslassen. Der Entwickler hat dafür gesorgt, dass es keine funktionsunfähigen Schalter gibt und dass der Benutzer alle Funktionen des Flugzeugs nutzen kann.

Klänge

Das Sounddesign der Camair 480 Twin Navion ist angemessen. Die Geräusche scheinen von einem serienmäßigen Asobo-Flugzeug abgeleitet zu sein, aber sie sind gut und lenken nicht vom Rest des Erlebnisses ab.

Flugdynamik und Leistung

Während meines Fluges mit der Camair 480 Twin Navion empfand ich die Flugdynamik als angenehm und angemessen für ein Flugzeug dieser Art. Das Flugzeug reagiert gut auf Steuereingaben und fühlt sich in den verschiedenen Flugphasen stabil an. Es ist sehr stabil, leicht zu manövrieren und zeigt eine gewisse Einzigartigkeit in seinem Start- und Landeverhalten. Es hat die Tendenz, bis zur Rotation am Boden zu bleiben und dann auf etwas unerwartete Weise in die Luft zu springen, während die Landungen etwas holprig sein können, wenn man den Strom abstellt, da es dann wie ein Stein direkt auf den Asphalt fällt!

Insgesamt macht der Camair 480 in der Luft sehr viel Spaß und ist ein angenehmes Reiseflugzeug.

Dokumentation und Unterstützung

Der Entwickler hat seit der Veröffentlichung des Camair zahlreiche Verbesserungen am Gesamtsystem vorgenommen. Es gibt regelmäßige Updates, die Fehler schnell beheben, sobald sie von Benutzern gemeldet werden. Der Entwickler hat eindeutig in dieses Projekt investiert, und das ist immer schön zu sehen! Außerdem gibt es ein gutes Benutzerhandbuch, das genügend Informationen über das Flugzeug und die richtige Bedienung bietet.

Fazit

Wenn man bedenkt, dass das Camair 480 Twin Navion das erste Addon von B4Gunner ist und in nur zwei Monaten entwickelt wurde, ist das Ergebnis lobenswert. Die Grafik könnte verbessert werden, aber das Gesamterlebnis ist angenehm. Die Systeme und die Flugdynamik des Flugzeugs sind gut simuliert, und die Anpassungsoptionen bieten eine zusätzliche Ebene der Personalisierung.

Obwohl es Raum für Verbesserungen gibt, ist die Camair 480 Twin Navion eine gute Leistung eines Solo-Entwicklers, und ich freue mich darauf zu sehen, wie sich die zukünftigen Projekte von B4Gunner weiterentwickeln. Für diejenigen, die daran interessiert sind, ein einzigartiges Flugzeug mit einer faszinierenden Geschichte zu fliegen, ist die Camair 480 Twin Navion einen Versuch wert, vor allem, wenn Sie auch einen neuen Entwickler unterstützen möchten, dessen Leidenschaft für die virtuelle Luftfahrt einfach inspirierend ist!

Die Camair 480 Twin Navion ist ab sofort über SIMMARKET zum Preis von rund $16,00 erhältlich.

PROS

Gut simulierte Flugsysteme und Kontrollen

Nette Optionen für zusätzliche Immersion

Beeindruckende Leistung eines Einzelentwicklers

KONTRAS

Durchschnittliche Grafik, insbesondere in den Nah-Ansichten

Ablenkende Texturen im Cockpit

Vasco Ferreira

Gründer von MSFS Addons und Flugsimulations-Enthusiast seit den frühen Tagen des FSX. Er hofft, eines Tages auf dem linken Sitz eines echten Flugzeugs zu sitzen!

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM