Review: AirWorthy Designs TFFJ St.Barts

Gustaf III Airport, ICAO: TFFJ, auch bekannt als Saint Barthélemy Airport, ist ein öffentlich genutzter Flughafen im Dorf St. Jean auf der Karibikinsel Saint Barthélemy. Der Flughafen hat eine einzige 2.119 Fuß lange Betonpiste 10/28.

Der Flughafen wurde in der Dokumentation Most Extreme Airports des History Channel als der dritte gefährlichste Flughafen der Welt eingestuft, hinter dem Toncontin International Airport und dem Lukla Airport, und zwar aufgrund seiner sehr kurzen Start- und Landebahn, der unmittelbaren Nähe zum Autoverkehr auf einer nahegelegenen Straße und der erforderlichen Landeerlaubnis.

Was mich anfangs zu der Szenerie hingezogen hat, war meine Liebe zur Karibik und auch die Tatsache, dass das Szenerie-Addon mehr als nur ein Flughafen war, sondern auch eine detaillierte Wiedergabe der gesamten Insel beinhaltete. Das gefällt mir, denn so fügt sich der Flughafen nahtlos in die umgebende Landmasse ein.

Installation

Nach dem Kauf des Produkts wird es über die SimMarket-App heruntergeladen und installiert, was ein sehr einfacher Prozess ist. Der Download ist bescheidene 168Mbs und sobald es installiert ist, nimmt es ca. 468 Mbs in Anspruch.

SZENERIE VISUALS

Der Flughafen

Es handelt sich um einen einfachen Flughafen, der aus einer einzigen Start- und Landebahn mit dem Hauptterminalgebäude besteht, in dem auch der Kontrollturm des Flughafens untergebracht ist. Vor dem Terminal befindet sich das Hauptvorfeld mit einem Bereich für die allgemeine Luftfahrt auf der anderen Seite der Landebahn 10. In diesem Bereich befinden sich auch mehrere kleine Hangars und sonstige Gebäude. Der Flughafen verfügt über eine geneigte Start- und Landebahn, die an einem Ende eine Höhe von 4′ und am anderen Ende von 48′ aufweist. Dies wurde modelliert und ist ziemlich überzeugend, was eine Herausforderung darstellt, der Sie eindeutig begegnen werden, wenn Sie versuchen, hier zu landen.

Pistenneigung deutlich sichtbar

Ready for take off runway 10

Alle Strukturen des Flughafens wurden innen und außen schön nachgebildet, so dass wir einen Eindruck davon bekommen, wie es für diejenigen wäre, die den Flughafen und seine Einrichtungen passieren. Einige der vom Entwickler verwendeten Techniken sind: hochauflösende Texturen, Farben, Details, Verwitterung, Unterschiede bei den Baumaterialien usw. Die gleichen Qualitäten wurden auch für die verschiedenen anderen Objekte auf dem Flughafen verwendet, z. B. für die Beleuchtung und die Beschilderung. Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich um einen kleinen, einfachen Flughafen, der jedoch interessant und eindrucksvoll gestaltet wurde. Verschiedene Animationen wie Windsocks und Flaggen sind enthalten. Fahrzeugverkehr ist auch in und um den Flughafen zu sehen.

Ansicht von oben auf TFFJ

Übersicht Terminalbereich

General aviation parking area

Ankunftsseite Detail

Details auf dem Dach

Landebahn vom Kontrollturm aus gesehen

Die Insel

Neben dem detaillierten Flughafen von Gustaf III enthält das Paket eine sehr detaillierte Nachbildung der gesamten Insel Saint Barthélemy. Die Landschaften und Küstenlinien waren wunderschön. Ich kann verstehen, warum die Reichen und Berühmten auf diese Insel strömen. Die Topografie der sanften Hügel, die Bäume und die Vegetation, die felsigen Klippen und die Strände sind alle in hoher Auflösung wiedergegeben. Bei den meisten Gebäuden handelt es sich um niedrige Wohnhäuser mit einigen größeren Gebäuden für Hotels und Resorts.

Blick nach Osten über die Insel

Plage des Flamands

Plage de Saline

Zerklüftete Küstenlinie

Blick nach Nordwesten und zum Strand von Corossol

Eines der vielen Strandresorts

Detaillierte Küstenlinien

Blick auf die Landebahn 10

In der Nähe des Flughafens auf der Westseite der Insel liegt die Stadt Gustavia, die Hauptstadt und der Hauptort von Saint Barthélemy. Mit dem Handelshafen, den Industrie- und Wohngebieten und dem Jachthafen hat man die Essenz der Stadt eingefangen.

Gustavia

Industriegebiet Gustavia

Leuchtturm von Gustavia und Gebäude der Umweltbehörde

Friedhof bei Gustavia

Für diejenigen unter Ihnen, die das Leben der Reichen und Berühmten verfolgen, ist das Eden Rock, das zu den 100 besten Hotels der Welt gehört, bereits beim Anflug auf die Landebahn 28 zu sehen.

Eden Rock Hotel

Nachts

Der Nachtbetrieb auf dem Flughafen ist stark eingeschränkt. Starts sind nur auf Medevac-Flüge beschränkt und Landungen sind verboten. Diese Beschränkungen sind auf den Karten des Flughafens deutlich angegeben. Ich bin jedoch nachts über die Insel geflogen und habe den Flughafen erkundet, um zu sehen, wie er beleuchtet aussieht. Meines Erachtens hat man hier sehr gute Arbeit geleistet. Die Bodenbeleuchtung des Flughafens, die Beschilderung und die Beleuchtung des Vorfelds wurden sehr schön dargestellt, so dass es sehr realistisch wirkt.

Bodenbeleuchtung am Flughafen

Stade de Saint-Jean

Herausforderung Flughafen

Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung hatte, dass TFFJ ein so gefährlicher Flughafen ist, als ich die Prüfung dieses Pakets übernahm. Nach einigen Landeversuchen wurde mir schnell klar, dass ich einiges an Übung brauchen würde, um erfolgreich landen zu können. Da es nur eine Start- und Landebahn gibt, hat jeder Anflug seine eigenen Hindernisse und Umstände, mit denen man umgehen muss. Um herauszufinden, wie man am besten vorgeht, schaute ich mir mehrere YouTube-Videos an, um zu sehen, wie echte Piloten die Hindernisse bewältigen. Wenn man anfangs keinen Erfolg hat, sollte man es immer wieder versuchen und weiter versuchen. Es war klar, dass man viel Übung braucht, um eine gute Landung hinzubekommen. Hier gibt es keine automatischen oder assistierten Landungen. Aber das war ein großer Teil des Spaßes an diesem Flughafen, die Herausforderung, die er darstellte.

Runway 28 approach

Runway 10 approach

Leistung

Die Leistung war kein Problem. Selbst mit all den Details konnte ich keine Leistungseinbußen feststellen. Ich glaube, dass Sie, wenn Sie ein System haben, auf dem MSFS läuft, in der Lage sein werden, diese Szenerie auszuführen und mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein werden.

Schlussgedanken

Ich habe alle Aspekte dieser Szenerie sehr genossen und kann sie nur empfehlen. Egal, ob Sie einen sehr schönen Teil der Welt genießen wollen oder eine Herausforderung für Ihre GA-Fliegerfähigkeiten suchen, ich denke, Sie werden mit diesem Szeneriepaket sehr zufrieden sein.

Pro

➢ Anflüge auf Flughäfen stellen Ihre Fähigkeiten als Pilot auf die Probe

➢ Viele Details

➢ Hochgradig immersiv

➢ Sehr gute Leistung

➢ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ➢

Kontra

Ehrlich gesagt, fällt mir nichts ein.

Testsystem

Ryzen 5 5600X,

ASUS TUF X570-Plus MB,

1 TB NVMe SSD,

32Gb DDR4 RAM,

ASUS RTX 3060 OC w/12Gb VRAM,

Win 11,

Track IR, FSLTL AI Verkehr, MSFS Grafikeinstellungen auf Ultra.

