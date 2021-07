Navigraph und SimBrief Logins werden konsolidiert

Navigraph informiert, dass für beide Angebote zukünftig ein Login Account verwendet werden soll. Es werden die bestehenden SimBrief Accounts automatisch zu Navigraph Accounts migriert. So soll sichergestellt werden, dass keine Daten verloren werden. Wer nicht so lange warten will und noch keinen Navigraph Account hat, der kann sich kostenlos registrieren.

Man erhält damit nicht nur Zugang zum SimBrief sondern auch eine Demoversion der Navigraph-Karten. Sobald man sich mit dem Navigraph-Account in SimBrief eingeloggt, hat man die Möglichkeit, gespeicherten Flüge, Flugzeuge und die Versandhistorie vom bestehenden SimBrief-Account zu übertragen.

Navigraph betont, dass SimBrief auch in Zukunft kostenfrei bleiben soll.