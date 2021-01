Navigraph Umfrage: Ergebnisse sind da

Wie seit einigen Jahren üblich, so hatte Navigraph auch diesen Herbst wieder zu einer großen Umfrage eingeladen, deren Auswertung aufgrund der zahlreich erhobenen Daten durchaus seine Zeit dauert. Nun also die Ergebnisse, übersichtlich und aufbereitet in einem PDF. Für eine kurze Übersicht, kann man hier gucken. Dort gibt es auch ein 15 minütiges Video von und mir Magnus Axholt, dem Navigraph-Chef.