Erster Eindruck: Aerosoft / Sim-Wings München EDDM (MSFS)

Zum Flughafen “Franz-Josef Strauß” muss ich nun wirklich nicht viel sagen – wohl aber dazu, wie sich denn die Sim-Wings-Version im Microsoft Flight Simulator macht. Denn im Gegensatz zu den FSX-basierten Simulatoren, bei denen wir nun neben dem (in den neueren P3D-Versionen nicht mehr lauffähigen) Mega-Airport von Aerosoft und der Version von Taxi2Gate nun eine weitere, aktuelle Version dazugekommen ist, haben Sim-Wings das Veröffentlichungsrennen im MSFS ganz klar gewonnen. Und das meiner Meinung nach auch mit einer hohen B-Note für die optische Darstellung.

Aber mal langsam:

Das Vorbild in knappen Stichworten

EDDM, MUC, der zweitgrößte Flughafen Deutschlands, eröffnet Anfang der 1990er Jahre. Zwei Start-Landebahnen (4 km), als Parallelbahnsystem ausgeführt. Layout: Bahnen leicht versetzt in Ost-West-Richtung, in der Mitte Parkhäuser, Hotels und Flughafenplaza (mit dem besten Flughafen-Biergarten Deutschlands!), darunter S-Bahnstation. Westlich und östlich der Plaza die Terminals 2 (Lufthansa, Star Alliance) und 1. Im westlichen Teil neben den Bahnen: Parkplätze, Tankstelle, Firmen (Nord), Fracht und Werftbereich (Süd).

Der Flughafen liegt knappe 30 km von München entfernt, beißt sich also nicht mit dem exzellenten 3D-Modell der bayerischen Landeshauptstadt.

Das verspricht der Hersteller, Kauf, Installation

Der Hersteller verspricht nicht mehr als einen zeitgemäßen, hochwertigen Flughafen: Detaillierte Gebäude am gesamten Flughafenbereich, Inneneinrichtung an den Gates Taxiwal-Brücken über die Zufahrtsstraßen, an die Umgebung angepasstes Luftbild, Anpassung der Höhendaten. Außerdem gibt es das Versprechen, Docking-Assistenzsysteme nachzuliefern, sobald das technisch möglich ist.

Das Add-On kostet unter anderem im simMarket 24,95 €. Nach meinem Download dort erfolgt Installation und Aktivierung unkompliziert über den klassischen Aerosoft-Installer, der freundlicherweise auch noch Charts mit Offline-Version des Nav Data Pro-Viewers installiert. Insgesamt belegt die Installation 3,3 Gb, es gibt eine Readme-Datei mit Changelog, die von einem Handbuch spricht, dass ich aber leider nicht gefunden habe. Sei’s drum, das Wesentliche ist ja da.

Schneller erster Eindruck: Platzrunde mit dem Airbus

Für einen schnellen Eindruck habe ich euch hier eine Platzrunde mit dem aktuellen Airbus-Mod aufgezeichnet, und zwar von der Start-Landebahn 08R, also der Südbahn mit Start in Richtung Osten. Mein erster Eindruck ist: Gut! Performance kein Problem (außer, wenn ich mit der Oculus Rift im Airbus sitze). Alles, was vom Flugzeug aus sichtbar ist, sieht für mich so aus wie ich es kenne (wobei – ich bin auch seit März nicht mehr in Flugzeugen gesessen…).

Flughafen – Terminals 1 und 2

Der Flughafen ist in allen Bereichen sehr detailliert gebaut. Hier ein paar Fotos der Terminals 1 und 2, die ich insgesamt sehr gelungen finde. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist die große schräge Glasscheibe, hinter der die automatische Bahn zwischen Terminal 2 und dem Satelliten-Terminal verkehrt. Ansonsten aber: Die ausgezeichnete Modellierung in Verbindung mit der Grafik-Engine des MS Flightsimulator sehen absolut klasse aus.

Im Bereich der Gates gibt es auch eine Modellierung der Innenräume.

Das sieht vor allem nachts gut aus, wenn man auf die beleuchteten Terminals zurollt. Mir fehlen nur ein paar Reisende. Wäre aber derzeit ohnehin nicht realistisch.

Airside – Werft, Fracht, Feuerwehr

Die Modellierung ist auch abseits der Terminals ausgezeichnet. Allein, ein paar Vorfeldarbeiterinnen und -arbeiter könnten vielleicht doch irgendwo eingestreut werden (in meinen Simulatoreinstellungen ist die Arbeiterdichte auf 50%). So ist der Flughafen vollständig menschenleer.

Zentralbereich

Der Zentralbereich in München, das ist vor allem die überdachte Plaza, auf der in der Regel irgendwelche Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, Marketingaktionen und dergleichen stattfinden (na gut, momentan eher nicht). Dort sind die Eingänge zu den beiden Terminals, zur S-Bahn, und seitlich geht es zu Hotels und Parkhäusern. Und alles sieht ziemlich realistisch aus.

Mit fehlt hier zwar die markante Werbung für das Audi-Forum (oder gibt es das nicht mehr?), aber hey, das ist nie und nimmer aus dem Cockpit zu erkennen, insofern passt das schon.

Landebahnen, Markierungen und Bodentexturen

In meinen Augen ein besonders wichtiger Aspekt sind die Bodentexturen und die Markierungen. Da habe ich im Microsoft Flight Simulator schon schlechte Beispiele gesehen, München ist – wie zum Beispiel auch Köln – aber ein sehr gutes Beispiel. Nur das mit dem Schnee, das kommt mir etwas komisch vor, das ist aber vielleicht einfach – noch – eine Schwäche des Simulators, da kann der Entwickler nichts für.

Hier noch ein paar Fotos der Markierungsleuchten am Landebahnkopf – ausgezeichnet gefällt mir übrigens auch die Texturierung neben den Bahnen.

In der Praxis aus Anflugperspektive ergibt sich ein tolles Bild der Landebahnen, bei Tag und bei Nacht.

Ein Merkmal von München sind die markanten Brücken der Landebahnen über die Zufahrtsstraßen, das sieht hier so aus.

Randgebiete, Landseite

Hier ein kleiner Streifzug durch die Bereiche abseits dessen, was für Piloten relevant ist: Zufahrtsgleise, Güterbahnhof, Audi-Trainingsstrecke, Tankstelle und Industriebereiche nördlich der Zufahrt, und zu guter Letzt: der Aussichtshügel mit historischen Flugzeugen. Das ist alles Bonus, aber trotzdem gut getroffen.

Leider, leider, die Gebäude direkt am südöstlichen Landebahnen (hier sind die Hotels für Gestrandete), die kann ich nicht wieder erkennen. Aber vielleicht täusche ich mich auch.

Nachts

Nachts, finde ich, gibt es ebenfalls nichts auszusetzen.

Sonstiges – Wie passt der Flughafen in die Landschaft, Performance

Was gibt es sonst noch zu sagen? Der Flughafen passt ganz gut zur Umgebung, ich finde den Grünton des Rasens nur etwas zu satt gegenüber der Umgebung.

Was ist mit der Performance? Die ist gut! ich kann mit meinem alten System in VR mit der C152 über den Flughafen fliegen, ohne dass es ruckelt, und ich kann natürlich mit der A320 und anderen Großflugzeugen hier genauso ruckelfrei fliegen wie ansonsten im Microsoft Flight Simulator.

Fazit

München ist eine tolle Umsetzung des anderen deutschen Großflughafens. In allen Bereichen gut detailliert, im Wesentlichen gut in die Umgebung passend, nur leider etwas steril dadurch, dass hier nirgends Menschen zu sehen sind. Die Performance ist gut, und die Version für den MS FS ist sogar noch deutlich preiswerter als die Version für Prepar3d V4/V5. Klare Kaufempfehlung.

Informationen

Pro Contra Sehr gut detailliert bis hin zu den entfernten Bereichen

Performance ausgezeichnet Etwas steril durch fehlende Menschen (Jammern auf hohem Niveau!) Informationen Testsystem Entwickler: Sim-Wings

Preis: 24,95€

Kauf: u.a. simMarket Intel Core i5 3570K, 4.5 Ghz

GeForce GTX 1080, 8 Gb

Windows 10×64, 16 Gb Hauptspeicher

Diverse SSD

Dr. Patrick Seiniger